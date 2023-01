Përsëritet historia? Anija e mallrave bllokohet në kanalin e Suezit

Anija e mallrave “Glory” me flamurin e ishujve Marshall u bllokua në kanalin e Suezit të hënën në mëngjes.

Bllokimi i anijes nuk ndikoi në trafik, sipas kompanisë menaxhuese të kanalit.

M/V GLORY has been refloated by the Suez Canal Authority tugs.

21 vessels going southbound will commence/resume their transits. Only minor delays expected.

