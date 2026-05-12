Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është “koka” e grupit

BBC News, ka zbuluar identitetin e vërtetë të një prej kontrabandistëve më të fuqishëm të emigrantëve. Në një investigim të kryer nga media britanike, besohet se rrjeti ka organizuar shumicën e kalimeve ilegale me gomone drejt Mbretërisë së Bashkuar vitet e fundit.
Në artikull shkruhet se, Kurdi 28-vjeçar irakian, i ka shpëtuar arrestimit për disa vite duke vepruar nën pseudonimin “Kardo Ranya”.
Të lidhura
None found
Ai e ka mbajtur emrin e tij të vërtetë një sekret të ruajtur me kujdes, gjë që i ka penguar agjencitë e zbatimit të ligjit në përpjekjet e tyre për të lëshuar një urdhër ndërkombëtar arrestimi për të.
Mungesa e informacionit rreth emrit të vërtetë të Kardo Ranyas e ka bërë gjithashtu më të vështirë për forcat individuale të policisë në Evropë të gjurmojnë vendndodhjen e tij ose të ndjekin pista përtej kufijve të tyre.
Megjithatë, duke përdorur kontakte në botën e kontrabandës, unë dhe kolegu im Rob Lawrie arritëm të ndiqnim një gjurmë nga kampet e emigrantëve në bregdetin verior francez, deri në Kurdistanin irakian, duke marrë identitetin dhe të dhënat e vërteta të Kardo Ranyas dhe në fund duke u përballur me të.
Besohet se Kardo Ranya drejtonte një operacion kontrabande me rrugë që shtrihen nga Afganistani në Mbretërinë e Bashkuar.
Ai e mori pseudonimin e tij nga qyteti Ranya në Kurdistanin irakian, nga ku besohet se është. Ky është një rajon i qeverisur në mënyrë autonome “i mbushur me rrjete aktive të kontrabandës”, sipas një raporti të vitit 2024 nga grupi i ekspertëve të çështjeve ndërkombëtare, Chatham House .
Emri i vërtetë i Kardo Ranyas, mund të ketë qenë sekret, por ai nuk ka ngurruar të tregojë fytyrën e tij kur reklamon shërbimet e tij si kontrabandist në platformat e mediave sociale.
Një ish-kontrabandist na tha se rrjeti i Kardo Ranya-s, kërkon rreth 17,000 euro për të transportuar një emigrant nga Iraku në Mbretërinë e Bashkuar.
Megjithatë, udhëtimi i gjatë nëpër Lindjen e Mesme dhe Evropë është i paligjshëm dhe i pasigurt në pothuajse çdo hap të rrugës.
Kalimet me varka të vogla janë bërë mënyra më e zakonshme për t’u zbuluar, njerëzit që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2020.
Pothuajse të gjithë ata që mbërrijnë në këtë mënyrë kërkojnë azil, duke thënë se nuk mund të jetojnë të sigurt në vendin e tyre për shkak të persekutimit ose dhunës.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa e perspektivës në Kurdistanin irakian e kanë bërë të lehtë për bandat që t’i joshin të rinjtë të luajnë bixhoz me gjithçka gjatë një udhëtimi drejt Evropës kontinentale dhe Mbretërisë së Bashkuar.