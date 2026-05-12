Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është “koka” e grupit

BBC News, ka zbuluar identitetin e vërtetë të një prej kontrabandistëve më të fuqishëm të emigrantëve. Në një investigim të kryer nga media britanike, besohet se rrjeti ka organizuar shumicën e kalimeve ilegale me gomone drejt Mbretërisë së Bashkuar vitet e fundit.

Në artikull shkruhet se, Kurdi 28-vjeçar irakian, i ka shpëtuar arrestimit për disa vite duke vepruar nën pseudonimin “Kardo Ranya”.

Të lidhura

None found

Ai e ka mbajtur emrin e tij të vërtetë një sekret të ruajtur me kujdes, gjë që i ka penguar agjencitë e zbatimit të ligjit në përpjekjet e tyre për të lëshuar një urdhër ndërkombëtar arrestimi për të.

Mungesa e informacionit rreth emrit të vërtetë të Kardo Ranyas e ka bërë gjithashtu më të vështirë për forcat individuale të policisë në Evropë të gjurmojnë vendndodhjen e tij ose të ndjekin pista përtej kufijve të tyre.

Megjithatë, duke përdorur kontakte në botën e kontrabandës, unë dhe kolegu im Rob Lawrie arritëm të ndiqnim një gjurmë nga kampet e emigrantëve në bregdetin verior francez, deri në Kurdistanin irakian, duke marrë identitetin dhe të dhënat e vërteta të Kardo Ranyas dhe në fund duke u përballur me të.

Besohet se Kardo Ranya drejtonte një operacion kontrabande me rrugë që shtrihen nga Afganistani në Mbretërinë e Bashkuar.

Ai e mori pseudonimin e tij nga qyteti Ranya në Kurdistanin irakian, nga ku besohet se është. Ky është një rajon i qeverisur në mënyrë autonome “i mbushur me rrjete aktive të kontrabandës”, sipas një raporti të vitit 2024 nga grupi i ekspertëve të çështjeve ndërkombëtare, Chatham House .

Emri i vërtetë i Kardo Ranyas, mund të ketë qenë sekret, por ai nuk ka ngurruar të tregojë fytyrën e tij kur reklamon shërbimet e tij si kontrabandist në platformat e mediave sociale.

Një ish-kontrabandist na tha se rrjeti i Kardo Ranya-s, kërkon rreth 17,000 euro për të transportuar një emigrant nga Iraku në Mbretërinë e Bashkuar.

Megjithatë, udhëtimi i gjatë nëpër Lindjen e Mesme dhe Evropë është i paligjshëm dhe i pasigurt në pothuajse çdo hap të rrugës.

Kalimet me varka të vogla janë bërë mënyra më e zakonshme për t’u zbuluar, njerëzit që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2020.

Pothuajse të gjithë ata që mbërrijnë në këtë mënyrë kërkojnë azil, duke thënë se nuk mund të jetojnë të sigurt në vendin e tyre për shkak të persekutimit ose dhunës.

Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa e perspektivës në Kurdistanin irakian e kanë bërë të lehtë për bandat që t’i joshin të rinjtë të luajnë bixhoz me gjithçka gjatë një udhëtimi drejt Evropës kontinentale dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Të Lidhura:

  1. Atentat ndaj dy shqiptarëve në Greqi, një i vdekur dhe një i plagosur
  2. Sulmet ruse në Kiev, dëmtohet edhe ambasada e Shqipërisë (PAMJET)
  3. Tym e flakë në parlamentin e Serbisë, sherr i madh në sallë mes deputetëve (VIDEO)
  4. Belgjika njeh zyrtarisht shtetin palestinez

Shtuar 12.05.2026 10:10

Tags: ,
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus

Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus
BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve
CNN: Donald Trump po shqyrton mundësinë e operacioneve të reja ushtarake ndaj Iranit

CNN: Donald Trump po shqyrton mundësinë e operacioneve të reja ushtarake ndaj Iranit
Zelensky paralajmëron Rusinë: Ukraina do t’i përgjigjet menjëherë çdo rikthimi të sulmeve masive

Zelensky paralajmëron Rusinë: Ukraina do t’i përgjigjet menjëherë çdo rikthimi të sulmeve masive
Alarm në Greqi/ Gjendet dron ukrainas me eksploziv në Lefkadha, dyshime për baza në Vlorë

Alarm në Greqi/ Gjendet dron ukrainas me eksploziv në Lefkadha, dyshime për baza në Vlorë
Plumbat trondisin Francën: 2 të vdekur, 3 në gjendje kritike

Plumbat trondisin Francën: 2 të vdekur, 3 në gjendje kritike
BE miratoi sanksione ndaj kolonëve izraelitë për sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, reagon Tel Avivi

BE miratoi sanksione ndaj kolonëve izraelitë për sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, reagon Tel Avivi