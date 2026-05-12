Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…

Mbledhja e datës 30 prill të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është shoqëruar me debate të ashpra mes anëtarëve. Protagonistë të kësaj përplasjeje kanë qenë kryetarja e KLP-së, Mirela Bogdani, dhe anëtari Sokol Stojani.

Gjithashtu, nuk kanë munguar debatet me tone të larta dhe tensione, ku më pas janë përfshirë edhe anëtarë të tjerë.

Tema e debatit ka qenë një vendim për hapjen e vendeve vakante në KLP drejt Kuvendit, ndërsa kryetarja Bogdani kërkoi rikthimin e tij për shqyrtim.

Kjo kërkesë është kundërshtuar nga Stojani, çka solli edhe përplasjet mes tyre. Seanca ka zgjatur mbi 7 orë dhe është shoqëruar me debate dhe tone të larta:

Pjesë nga debati:

Sokol Stojani: S’ka gjë më ordinere se kjo. Ky është një problem konceptual.

Mirela Bogdani: Unë e rikthej për diskutim.

Sokol Stojani: Nuk diskutohet një vendim i marrë! Po nuk rrëzohet një diskutim, moj!

Mirela Bogdani: Unë kështu e gjykova. Kush je ti që më tregon mua?

Sokol Stojani: Po kush je ti, moj?

Mirela Bogdani: Po mbase jam çmendur unë.

Sokol Stojani: Po je çmendur, moj, je çmendur.

Shtuar 12.05.2026 14:27

Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë

Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…

Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat

I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij

Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt

Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është "koka" e grupit

Përfshihet nga flakët automjeti i parkuar në Dioqezën e Lezhës

