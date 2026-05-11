Pse nuk u realizua asnjëherë projekti muzikor midis Taynës dhe Yll Limanit?

Reperja e njohur Tayna ka qenë së fundmi e ftuar në një intervistë ku ka folur gjerësisht për projektin e saj më të ri muzikor, albumin “Genesis”, një nga punët më të rëndësishme të karrierës së saj deri më tani.

Gjatë bisedës, artistja ka ndarë detaje mbi procesin e gjatë të krijimit të albumit, i cili ka zgjatur disa muaj dhe ka përfshirë një përzgjedhje të kujdesshme të këngëve dhe bashkëpunimeve. Sipas saj, çdo element i projektit është menduar në funksion të një koncepti të qartë artistik, ku çdo këngë ka një rol të veçantë në strukturën e albumit.

Një nga momentet më të diskutuara të intervistës ishte përmendja e një bashkëpunimi të mundshëm me këngëtarin Yll Limani, i cili nuk u finalizua për këtë projekt. Tayna bëri të ditur se ideja ka ekzistuar, por rrethanat në momentin e fundit nuk e kanë bërë të mundur realizimin e këngës.

Ajo theksoi gjithashtu se në “Genesis” janë përfshirë vetëm bashkëpunime që i përshtaten frymës së albumit, duke lënë jashtë disa ide të tjera që nuk përputheshin me drejtimin artistik që ajo ka zgjedhur.

Sipas saj, tregu muzikor aktual është shumë dinamik dhe eksperimental, por jo çdo prirje muzikore mund të përshtatet me konceptin e një projekti të caktuar.

Në fund, Tayna u shpreh se “Genesis” përfaqëson një fazë të re në karrierën e saj, ku fokusi kryesor mbetet cilësia dhe koherenca artistike, duke premtuar një album të menduar deri në detaj për publikun e saj.

Shtuar 11.05.2026 21:20

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

