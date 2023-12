Alarm për tregtinë globale! Gjigandët e transportit braktisin kanalin e Suezit pas sulmeve nga militantët e grupeve terroriste të Lindjes së Mesme

‘MSC Mediterranean Shipping Co’ me bazë në Zvicër, kompania më e madhe në botë e transportit të kontejnerëve, do të ndalojë përdorimin e Kanalit të Suezit pas një sulmi në një nga anijet e tij, siç u njoftua sot.

Lëvizja Houthi e mbështetur nga Irani i Jemenit ka sulmuar në javët e fundit anijet në Detin e Kuq, një rrugë që lejon tregtinë Lindje-Perëndim, dhe veçanërisht për naftën, për të përdorur Kanalin e Suezit për të shmangur kohën dhe shpenzimet shtesë në rrethimin e Afrikës.

Anija MSC Palatium III, nën flamurin e Liberisë, u sulmua të premten, nga një dron në skajin jugor të Detit të Kuq, sipas Houthis.

Nuk u raportua për të lënduar, por anija pësoi disa dëmtime nga zjarri dhe doli jashtë shërbimit, tha MSC. Një tjetër anije me flamur Liberian, Al Jasrah, u godit nga një raketë, e cila gjithashtu shkaktoi zjarr, tha ushtria amerikane.

Ndërsa të shtunën, ata thanë se kishin goditur qytetin turistik të Detit Eritrea i Eilat, në mbështetje të grupit islamik të mbështetur nga Irani, Hamasit, që lufton Izraelin në Gaza.

Huthi, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit, janë zotuar të vazhdojnë sulmet e tyre derisa Izraeli të ndalojë ofensivën e tij, por dje thanë se ata kishin në shënjestër vetëm anijet e destinuara për në portet izraelite.

Megjithatë, si Palatium III ashtu edhe një anije tjetër e kërcënuar MSC, Alanya, kishin deklaruar destinacionin e tyre si Jeddah, Arabia Saudite, sipas të dhënave të MarineTraffic.

Bab al-Madeb është një nga rrugët më të rëndësishme në botë për ngarkesat në det, veçanërisht naftën bruto dhe karburantin nga Gjiri që shkon në perëndim në Mesdhe nëpërmjet Kanalit të Suezit ose tubacionit SUMED aty pranë, si dhe mallrave që shkojnë në lindje për në Azi, duke përfshirë Nafta ruse.

Britania tha se një nga luftanijet e saj rrëzoi një dron të dyshuar sulmi që synonte anijet tregtare në zonë.

Në përgjigje të rritjes së sulmeve, AP Moller-Maersk e Danimarkës ndaloi gjithë trafikun e kontejnerëve përmes Bab al-Madeb deri në njoftimin e mëtejshëm dhe Gjermanisë, e cila tha se mund të bëjë të njëjtën gjë, disa orë pasi tha se një nga anijet e saj, Al Jasrah, ishte sulmuar pranë Jemenit.

Ajo njoftoi se po ndalon të gjitha dërgesat me kontejnerë përmes Detit të Kuq pas sulmeve ndaj anijeve tregtare në zonë. Përveç kësaj, grupi francez , duke shtuar ditët në rritje të udhëtimit për anijet që kishin mbyllur kalimin nëpër Kanali i Suezit do të ridrejtojë disa shërbime rreth Kepit të Shpresës së Mirë në majën jugore të AfrikësHapag Lloyd.

“Situata po përkeqësohet më tej dhe shqetësimet e sigurisë po rriten. Prandaj ne kemi vendosur të urdhërojmë të gjitha anijet me kontejnerë CMA CGM në zonën e planifikuar për të kaluar tranzit përmes Detit të Kuq për të arritur në zona të sigurta dhe të ndalojnë udhëtimin e tyre drejt ujërave të sigurta me efekt të menjëhershëm deri në njoftimin e mëtejshëm.”, tha në një deklaratë grupi me bazë në Marsejë.