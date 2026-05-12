BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

Bashkimi Evropian po përgatit rregulla të reja që synojnë të kufizojnë mënyrën se si funksionojnë platformat e mediave sociale, me fokus të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga ndikimet e dëmshme, ka deklaruar Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.
Duke folur në Kopenhagen, von der Leyen tha se dëmet që u shkaktohen të rinjve nga përdorimi i mediave sociale nuk janë rastësi, por rezultat i modeleve të biznesit që, sipas saj, “e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall”.
Ajo theksoi se BE-ja po synon platforma të mëdha digjitale si TikTok, X Corp, si dhe aplikacionet e Meta Platforms, përfshirë Instagram dhe Facebook.
Sipas saj, qëllimi i këtyre rregullave të reja është krijimi i një hapësire më të sigurt digjitale për të rinjtë në të gjithë Bashkimin Evropian, duke kufizuar mekanizmat që nxisin varësinë dhe ekspozimin e tepërt ndaj përmbajtjeve online.