SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

Përpjekjet për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit kanë qenë në qendër të bisedimeve mes sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, dhe ministres së Jashtme britanike, Yvette Cooper, në prag të një samiti mbi misionin mbrojtës në rajon.
Dy zyrtarët diskutuan krizën e vazhdueshme me Iranin, ndërsa Britania e Madhe dhe Franca përgatiten të bashkëorganizojnë një takim me 40 ministra të Mbrojtjes për të planifikuar mbrojtjen e anijeve tregtare në këtë rrugë strategjike detare pas përfundimit të luftimeve.
Të lidhura
None found
Ministri britanik i Mbrojtjes, John Healey, dhe homologia franceze, Catherine Vautrin, do të bashkëdrejtojnë takimin, ku vendet partnere pritet të paraqesin kontributet ushtarake që mund të ofrojnë për misionin mbrojtës në të ardhmen.
Britania e Madhe ka njoftuar tashmë dërgimin e anijes luftarake “HMS Dragon” në rajon, ndërsa anija mbështetëse “RFA Lyme Bay” po përshtatet për të shërbyer si bazë për dronë detarë që mund të përdoren për pastrimin e korridoreve të lundrimit nga minat.
Megjithatë, zyrtarët amerikanë kanë shprehur skepticizëm ndaj planit evropian.
Rubio ka vënë në dyshim dobinë e një operacioni pas përfundimit të konfliktit, ndërsa sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, i ka cilësuar përpjekjet britanike dhe franceze si “të kota”.
Nga ana tjetër, gjenerali amerikan Dan Caine ka deklaruar se “tani është momenti” që vendet me interesa në ngushticë të ndihmojnë SHBA-në.
Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës dhe gazit, u mbyll de facto nga Irani pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj objektivave iraniane.
Veprimi shkaktoi një krizë globale energjetike dhe rritje të forta të çmimeve të naftës.
Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi së fundmi se armëpushimi me Iranin ndodhet në “gjendje kritike” dhe hodhi poshtë propozimin e paqes nga Teherani, duke shkaktuar një tjetër rritje të çmimeve të energjisë. Trump pritet të vizitojë Kinën këtë javë për t’i kërkuar presidentit Xi Jinping të ushtrojë presion ndaj Iranit.
Ndërkohë, Britania e Madhe vendosi 12 sanksione të reja ndaj individëve dhe organizatave iraniane të akuzuara për planifikim sulmesh në territorin britanik në emër të Teheranit. Mes tyre përfshihet edhe “Zindashti Network,” të cilit Bashkimi Evropian i atribuon aktivitete represive ndërkombëtare, përfshirë rrëmbime dhe atentate kundër kritikëve të regjimit iranian.