Zelensky paralajmëron Rusinë: Ukraina do t’i përgjigjet menjëherë çdo rikthimi të sulmeve masive

Presidenti Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina do të tërheqë “sanksionet me rreze të gjatë veprimi”, ndaj objektivave ushtarake ruse nëse Moska vazhdon të shmangë sulmet masive.

“Sa i përket sanksioneve tona afatgjata, dje dhe sot, Ukraina u përmbajt nga veprimet afatgjata në përgjigje të mungesës së sulmeve masive ruse. Duke ecur përpara, ne do të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë. Dhe nëse rusët vendosin të kthehen në luftë në shkallë të plotë, sanksionet tona për këtë do të jenë të menjëhershme dhe të prekshme”, tha Zelensky në një fjalim në mbrëmje.

Të lidhura

None found

Këto deklarata vijnë pasi me 8 maj, Donald Trump njoftoi një shkëmbim të papritur të të burgosurve dhe një armëpushim tre-ditor në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, nga 9 deri më 11 maj. Ky zhvillim erdhi pasi dy armëpushime të shpallura nga të dyja palët nuk u mbajtën.

Më 4 maj, Zelensky njoftoi se Ukraina po shpall armëpushim duke filluar nga mesnata e 6 majit, pasi Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se do të zbatohej një armëpushim i përkohshëm dy-ditor “Dita e Fitores” më 8-9 maj.

Megjithëse gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistruan sulme masive me raketa apo dronë, Ukraina raportoi mbi 150 sulme ruse, më shumë se 100 granatime dhe afro 10 mijë sulme me dronë kamikazë përgjatë vijës së frontit gjatë dy ditëve të fundit, bëri të ditur Zelensky.

Të Lidhura:

  1. Zelenskyy: Rusia i shpërfill thirrjet për armëpushim dhe vazhdon vrasjet
  2. Zelensky: Rusia të tregojë gatishmëri për t’i dhënë fund luftës, afat deri më 1 shtator!
  3. Marrëveshja njëjavore e armëpushimit mes Rusisë dhe Ukrainës, Zelensky: Një hap drejt përfundimit të luftës, pres që Putin ta zbatojë
  4. Zelensky mbërrin në Uashington për bisedime me Trump, pritet nënshkrimi i marrëveshjes për mineralet e rralla

Shtuar 11.05.2026 22:10

Tags: ,
Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…

Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…
Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus

Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus
Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave

Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave
BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve