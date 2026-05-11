Zelensky paralajmëron Rusinë: Ukraina do t’i përgjigjet menjëherë çdo rikthimi të sulmeve masive

Presidenti Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina do të tërheqë “sanksionet me rreze të gjatë veprimi”, ndaj objektivave ushtarake ruse nëse Moska vazhdon të shmangë sulmet masive.
“Sa i përket sanksioneve tona afatgjata, dje dhe sot, Ukraina u përmbajt nga veprimet afatgjata në përgjigje të mungesës së sulmeve masive ruse. Duke ecur përpara, ne do të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë. Dhe nëse rusët vendosin të kthehen në luftë në shkallë të plotë, sanksionet tona për këtë do të jenë të menjëhershme dhe të prekshme”, tha Zelensky në një fjalim në mbrëmje.
Këto deklarata vijnë pasi me 8 maj, Donald Trump njoftoi një shkëmbim të papritur të të burgosurve dhe një armëpushim tre-ditor në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, nga 9 deri më 11 maj. Ky zhvillim erdhi pasi dy armëpushime të shpallura nga të dyja palët nuk u mbajtën.
Më 4 maj, Zelensky njoftoi se Ukraina po shpall armëpushim duke filluar nga mesnata e 6 majit, pasi Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se do të zbatohej një armëpushim i përkohshëm dy-ditor “Dita e Fitores” më 8-9 maj.
Megjithëse gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistruan sulme masive me raketa apo dronë, Ukraina raportoi mbi 150 sulme ruse, më shumë se 100 granatime dhe afro 10 mijë sulme me dronë kamikazë përgjatë vijës së frontit gjatë dy ditëve të fundit, bëri të ditur Zelensky.