CNN: Donald Trump po shqyrton mundësinë e operacioneve të reja ushtarake ndaj Iranit

Presidenti amerikan Donald Trump, thuhet se është gjithnjë e më i irrituar me qëndrimin e Iranit në negociatat për programin bërthamor dhe po vlerëson më seriozisht mundësinë e operacioneve të reja ushtarake.
Sipas burimeve pranë bisedimeve, të cituara nga CNN, Trump ka shfaqur pakënaqësi të fortë për vazhdimin e mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, si edhe për përçarjet brenda udhëheqjes iraniane, të cilat konsiderohen pengesë për arritjen e lëshimeve konkrete nga Teherani.
Burimet theksojnë se administrata amerikane po ndjek me shqetësim zhvillimet në rajon, ndërsa tensionet mes Uashingtonit dhe Teheranit mbeten të larta në lidhje me çështjen bërthamore dhe sigurinë në Gjirin Persik.
Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret më të rëndësishme detare për tregtinë globale të naftës dhe gazit, ndaj çdo përshkallëzim i situatës në zonë shihet me shqetësim nga komuniteti ndërkombëtar.