Lufta në Izrael, Hamasi planifikoi sulmin për dy vjet: Çfarë zbulojnë dokumentet dhe hartat

Wall Street Journal ka prezantuar ditën e sotme dokumente dhe harta që zbulojnë se militantët e Hamasit kanë planifikuar sulmin ndaj Izraelit për dy vjet.

Ideja e sulmit “lindi” në vitin 2021, kur organizata filloi të përgatitej intensivisht duke studiuar taktikat dhe strategjitë e kundërshtarit të saj, sipas Abu Obaidah, një zëdhënës i krahut ushtarak të Hamasit.

Obaidah zbuloi gjithashtu shtrirjen e planifikimit të grupit të tij për herë të parë në një fjalim të regjistruar paraprakisht dhe e quajti operacionin “Xhihad”, qëllimi i të cilit ishte “ose të fitojnë palestinezët ose të martirizohen”.

Ai gjithashtu theksoi se:

“Forcat tona arritën një fitore të paprecedentë ushtarake në historinë e konflikteve me armikun”.

Tashmë, ai tha se rezultati ishte “më shumë nga sa kishim planifikuar “.

