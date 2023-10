Përshkallëzohet situata, Izraeli sulmohet edhe nga Siria e Libani, 1200 izraelitë të vrarë (VIDEO)

Izraeli po sulmohet nga tre fronte, Gaza, Libani dhe Siria, ndwrsa përgjigjet me bombardime ajrore, zjarr artilerie dhe duke mbledhur një ushtri për një pushtim tokësor të enklavës palestineze, nga ku terroristët e Hamasit nisën sulmin e tyre të shtunën në mëngjes, 7 tetor. Të vdekurit nga të dyja palët tani kanë kaluar 2200 (sipas vlerësimeve konservatore) dhe një përshkallëzim i armiqësive është skenari më i mundshëm, pavarësisht proceseve të armëpushimit në prapaskenë.

Tmerri që zbulohet në çdo vendbanim, në çdo shtëpi ku hyjnë ushtarët izraelitë nuk lë shumë vend për optimizëm.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf

— Reuters (@Reuters) October 11, 2023