Plumbat trondisin Francën: 2 të vdekur, 3 në gjendje kritike

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar të hënën në qytetin Nice në Francë, vetëm tre ditë pas dy incidenteve të tjera të ngjashme që kishin tronditur zonën. Ngjarja e fundit ka rritur ndjeshëm shqetësimin për sigurinë në qytet.
Sipas zyrës së prokurorit lokal, një sulm i armatosur ka ndodhur në pjesën perëndimore të qytetit, ku persona të armatosur kanë hapur zjarr në një zonë të banuar. Si pasojë e sulmit, të paktën dy persona kanë humbur jetën, ndërsa tre të tjerë kanë mbetur të plagosur. Autoritetet kanë konfirmuar se tre nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike, ndërsa tre të tjerë kanë marrë lëndime më të lehta.
Sipas raportimeve të mediave franceze, dy persona që ndodheshin brenda një automjeti kanë hapur zjarr në një shesh qendror të lagjes përpara se të largoheshin me shpejtësi nga vendngjarja. Policia ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa zona është rrethuar për të mbledhur prova.
Të lidhura
None found
Reagime të menjëhershme kanë ardhur edhe nga kryetari i bashkisë, Éric Ciotti, i cili e ka cilësuar ngjarjen si një sulm të armatosur “të tmerrshëm”, duke theksuar nevojën për forcim të masave të sigurisë në qytet.
Ngjarja e fundit vjen në një klimë tensioni të shtuar, duke ngritur pyetje mbi rritjen e dhunës me armë në disa zona urbane të Francës dhe nevojën për ndërhyrje më të forta nga autoritetet.