Plumbat trondisin Francën: 2 të vdekur, 3 në gjendje kritike

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar të hënën në qytetin Nice në Francë, vetëm tre ditë pas dy incidenteve të tjera të ngjashme që kishin tronditur zonën. Ngjarja e fundit ka rritur ndjeshëm shqetësimin për sigurinë në qytet.

Sipas zyrës së prokurorit lokal, një sulm i armatosur ka ndodhur në pjesën perëndimore të qytetit, ku persona të armatosur kanë hapur zjarr në një zonë të banuar. Si pasojë e sulmit, të paktën dy persona kanë humbur jetën, ndërsa tre të tjerë kanë mbetur të plagosur. Autoritetet kanë konfirmuar se tre nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike, ndërsa tre të tjerë kanë marrë lëndime më të lehta.
Sipas raportimeve të mediave franceze, dy persona që ndodheshin brenda një automjeti kanë hapur zjarr në një shesh qendror të lagjes përpara se të largoheshin me shpejtësi nga vendngjarja. Policia ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa zona është rrethuar për të mbledhur prova.

Të lidhura

None found

Reagime të menjëhershme kanë ardhur edhe nga kryetari i bashkisë, Éric Ciotti, i cili e ka cilësuar ngjarjen si një sulm të armatosur “të tmerrshëm”, duke theksuar nevojën për forcim të masave të sigurisë në qytet.

Ngjarja e fundit vjen në një klimë tensioni të shtuar, duke ngritur pyetje mbi rritjen e dhunës me armë në disa zona urbane të Francës dhe nevojën për ndërhyrje më të forta nga autoritetet.

Të Lidhura:

  1. Ndërron jetë 2 vjeçari në Francë, pasi hëngri një kokërr rrush
  2. Liderët e Britanisë, Francës e Gjermanisë mesazh të përbashkët për Iranin: Mos ndërmerr veprime të mëtejshme
  3. Rrëzohet qeveria në Francë, kryeministri Francois Bayrou humb votëbesimin
  4. Dëborë dhe akull, i ftohti ekstrem mbërthen Francën

Shtuar 11.05.2026 19:03

Tags: ,
Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…

Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…
Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus

Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus
Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave

Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave
BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve