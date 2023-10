A mund të përmbushë qëllimet e tij një pushtim tokësor izraelit i Gazës?

BBC

Udhëheqësit e Izraelit kanë deklaruar se Hamasi do të fshihet nga faqja e dheut dhe Gaza nuk do të kthehet kurrë në atë që ishte.

“Çdo anëtar i Hamasit është një njeri i vdekur”, tha kryeministri Benjamin Netanyahu pasi luftëtarët e grupit militant vranë më shumë se 1400 njerëz në një sulm brutal ndaj Izraelit.

Ai më vonë u zotua se “makina e terrorit” dhe struktura politike e Hamasit do të shpërbëhej.

Izraeli pritet gjerësisht të nisë një pushtim tokësor për të arritur qëllimet e tij, por pas kësaj qëllimi i tij i deklaruar është të shkëputet plotësisht nga Gaza. Ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant flet për një “regjim të ri sigurie” atje, pa përgjegjësi izraelite për jetën e përditshme.

Qëllimi i Operacionit “Shpata e Hekurt” duket shumë më ambicioz se çdo gjë që ushtria ka planifikuar në Gaza më parë dhe mund të zgjasë me muaj.

Por a janë objektivat e tij realiste dhe si mund t’i përmbushin komandantët e tij?

Hyrja në Rripin e Gazës përfshin luftime urbane shtëpi më shtëpi dhe mbart rreziqe të mëdha për një popullsi civile prej më shumë se dy milionë personash. Zyrtarët në Gazën e drejtuar nga Hamasi thonë se më shumë se 7,000 njerëz tashmë janë vrarë dhe qindra mijëra të tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre.

Forcat izraelite të mbrojtjes (IDF) kanë detyrën e shtuar për të shpëtuar më shumë se 220 pengje, të mbajtur në vende të panjohura në të gjithë Gazën.

“Unë nuk mendoj se Izraeli mund të çmontojë çdo anëtar të Hamasit, sepse është një ide e islamit ekstremist,” thotë analisti ushtarak Amir Bar Shalom i Radios së Ushtrisë së Izraelit.

“Por ju mund ta dobësoni atë aq sa mundeni, në mënyrë që të mos ketë aftësi operacionale.”

Dobësimi i tij mund të jetë një objektiv më realist sesa çmontimi i tij tërësisht.

Izraeli ka zhvilluar tashmë katër luftëra me Hamasin dhe çdo përpjekje për të ndalur sulmet me raketa ka dështuar. Një zëdhënës i IDF tha se qëllimi kryesor ishte që Hamasi të mos kishte më kapacitetin ushtarak për të “kërcënuar ose vrarë civilët izraelitë”.

Michael Milstein, kreu i forumit të studimeve palestineze të Universitetit të Tel Avivit, pajtohet se shkatërrimi i Hamasit do të ishte shumë i ndërlikuar.

Ai thotë se do të ishte pretencioze të besohej se mund të çrrënjosni idenë që mishëron Hamasin, një degë e Vëllazërisë Myslimane që ka ndikuar në lëvizjet islamike në mbarë botën.

Pushtimi tokësor i mbushur me rrezik

Operacioni ushtarak është në mëshirën e disa faktorëve që mund ta prishin atë.

Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Izzedine al-Qassam, do të jenë përgatitur për një ofensivë izraelite. Do të jenë vendosur mjete shpërthyese dhe janë planifikuar prita. Ajo mund të përdorë rrjetin e saj famëkeq dhe të gjerë të tuneleve për të sulmuar forcat izraelite.

Në vitin 2014, batalionet izraelite të këmbësorisë pësuan humbje të mëdha nga minat antitank, snajperët dhe pritat, ndërsa qindra civilë vdiqën në luftimet në një lagje veriore të qytetit të Gazës.

Kjo është një arsye pse Izraeli ka kërkuar evakuimin e gjysmës veriore të Rripit të Gazës në jug të lumit Wadi Gaza.

Izraelitët janë paralajmëruar të përgatiten për një luftë të gjatë dhe një rekord prej 360,000 rezervistësh janë paraqitur në detyrë.

Pyetja është se sa kohë Izraeli mund të vazhdojë fushatën e tij ndërsa presioni ndërkombëtar rritet për një armëpushim, me një numër në rritje të vdekjeve, furnizimet me ujë, energji elektrike dhe karburant të ndërprerë dhe paralajmërimet e OKB-së për një katastrofë njerëzore që po shpaloset.

“Qeveria dhe ushtria ndjejnë se kanë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, të paktën udhëheqësit perëndimorë.

Por herët a vonë ai beson se aleatët e Izraelit do të ndërhyjnë nëse shohin imazhe të njerëzve të uritur. Presioni do të rritet gjithashtu ndërsa viktimat civile vazhdojnë të rriten.

“Është shumë e ndërlikuar sepse kërkon kohë dhe administrata amerikane nuk do t’ju lejojë të qëndroni në Gaza për një ose dy vjet,” thotë Milstein.

Shpëtimi i pengjeve

Shumë nga pengjet janë izraelitë, por mes tyre ka edhe një numër të madh shtetasish të huaj, që do të thotë se disa qeveri të tjera, përfshirë SHBA-në, Francën dhe Britaninë e Madhe, kanë një aksion në këtë operacion dhe lirimin e tyre të sigurt.

Specialisti strategjik francez, kolonel Michel Goya tha se IDF kishte një zgjedhje të drejtpërdrejtë, ose t’u kursente jetën pengjeve, ose të shkonte për t’i “bërë Hamasit sa më shumë dëm”.

Thirrjet prekëse nga familjet e atyre që janë në robëri të Hamasit po rrisin gjithashtu presionin ndaj udhëheqësve të Izraelit.

Në vitin 2011, Izraeli shkëmbeu më shumë se 1000 të burgosur për lirimin e një ushtari, Gilad Shalit, i mbajtur nga Hamasi për pesë vjet.

Por Izraeli do të mendojë dy herë përpara lirimit të madh të të burgosurve, sepse një nga njerëzit e liruar në atë shkëmbim ishte Yahya Sinwar, i cili që atëherë është bërë udhëheqësi politik i Hamasit në Gaza.

Fqinjët po shikojnë nga afër

Ajo që mund të ndikojë gjithashtu në kohëzgjatjen dhe rezultatin e një ofensive tokësore është se si reagojnë fqinjët e Izraelit.

Kalimi kufitar i Egjiptit Rafah me Gazën është bërë një pikë qendrore humanitare, me sasi të kufizuara ndihme që hyjnë në Gaza. Shtetasit e huaj dhe palestinezët me pasaporta të huaja kanë pritur të largohen.

“Sa më shumë të vuajnë Gazanët pas fushatës ushtarake izraelite, aq më shumë presion do të përballet Egjipti, për t’u dukur sikur nuk ua ka kthyer shpinën palestinezëve,” thotë Ofir Winter i Institutit të Studimeve të Sigurisë Kombëtare të Izraelit.

Por kjo nuk do të shtrihet në Kajro duke lejuar një kalim masiv të Gazanëve në veri të Sinait. Presidenti Abdul Fattah al-Sisi ka paralajmëruar se çdo përpjekje për të zhvendosur banorët e Gazës në gadishullin Sinai do t’i shtyjë egjiptianët të “dalin dhe të protestojnë”.

Mbreti Abdullah i Jordanisë ka folur gjithashtu për një “vijë të kuqe” për çdo përpjekje të mundshme për të shtyrë refugjatët palestinezë nga Gaza: “Nuk ka refugjatë në Jordani, nuk ka refugjatë në Egjipt,” paralajmëroi ai.

Kufiri verior i Izraelit me Libanin është gjithashtu nën vëzhgim të ngushtë.

Tashmë ka pasur disa sulme vdekjeprurëse ndërkufitare që përfshijnë grupin militant islamik Hezbollah, por megjithëse komunitetet nga të dyja palët janë evakuuar, deri më tani dhuna nuk përbën një front të ri kundër Izraelit.

Irani, sponsori kryesor i Hezbollahut, tashmë po kërcënon të nisë “fronte të reja” kundër Izraelit. Ata ishin në fokus të paralajmërimit të presidentit amerikan Joe Biden, kur tha: “Çdo vendi, çdo organizate, kujtdo që mendon të përfitojë nga kjo situatë, unë kam një fjalë: Mos e bëj!”

Dy aeroplanmbajtëse amerikane, USS Gerald Ford dhe USS Eisenhower, janë dërguar në Mesdheun lindor për të theksuar këtë mesazh dhe 2000 trupa amerikane janë vendosur në gatishmëri për t’iu përgjigjur ngjarjeve që po zhvillohen.

Cili është fundi i Izraelit për Gazën?

Nëse Hamasi do të dobësohej ndjeshëm, pyetja është se çfarë do të formohej në vend të tij.

Izraeli tërhoqi ushtrinë e tij dhe mijëra kolonë nga Rripi i Gazës në vitin 2005 dhe nuk do të ketë ndërmend të kthehet si një forcë pushtuese. Presidenti i SHBA Joe Biden thotë se “do të ishte një gabim i madh”.

Një vakum pushteti do të krijonte gjithashtu rreziqe shumë serioze dhe Milstein paralajmëron se rreziku i zgjidhjes së një problemi është në gjetjen e 10 të rejave.

Ofir Winter beson se një ndryshim në pushtet mund të hapë rrugën për kthimin gradual të Autoritetit Palestinez (PA), i dëbuar nga Gaza nga Hamasi në 2007.

PA aktualisht kontrollon pjesë të Bregut Perëndimor, por është e dobët atje dhe bindja e saj për t’u kthyer në Gaza do të ishte shumë e ndërlikuar.

Komuniteti ndërkombëtar mund të ofrojë një zgjidhje të përkohshme, siç bëri kur OKB-ja drejtoi Kosovën pas tërheqjes së forcave serbe në vitin 1999, por OKB-ja ka shumë mosbesim në Izrael.

Një opsion tjetër mund të jetë krijimi i një administrate, të drejtuar nga kryetarët e bashkive, fiset, klanet dhe organizatat joqeveritare të Gazës, me përfshirje nga Egjipti dhe SHBA, AP dhe shtete të tjera arabe, thotë Milstein.

Vetë presidenti i Egjiptit nuk ka treguar interes për kontrollin e Gazës, por ka theksuar se nëse “një shtet palestinez i çmilitarizuar do të ishte krijuar shumë kohë më parë në negociata, nuk do të kishte një luftë tani”.

Infrastruktura e shkatërruar e Gazës përfundimisht do të duhet të rindërtohet në mënyrën si ishte pas luftërave të mëparshme.

Izraeli do të dëshirojë kufizime edhe më të forta për “mallrat me përdorim të dyfishtë” që hyjnë në Gaza që mund të kenë një qëllim ushtarak dhe civil. Dhe ka pasur thirrje për një zonë tampon të zgjeruar përgjatë gardhit me Gazën për të ofruar mbrojtje më të madhe për komunitetet izraelite.

Cilido qoftë rezultati i luftës, Izraeli do të dëshirojë të sigurojë që një sulm i ngjashëm të mos ndodhë më kurrë.