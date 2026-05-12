Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

Ditën e sotme 12 maj 2026 rreth orës 11:10, një aksident i rëndë dhe me pasojë vdekjen ka ndodhur në Vlorë. Sipas informacionit paraprak të policisë, aksidenti ndodhi në aksin rrugor Panaja-Novoselë, A.H., 34-vjeç, banues në Novoselë, duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin.

Për pasojë, automjeti ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një mur. 34-vjeçari është transportuar me urgjencë në spital, por nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra nga goditja.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shtuar 12.05.2026 13:43

