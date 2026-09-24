Këshilli Bashkiak i Elbasanit miraton bashkimin me Cërrikun dhe Belshin në kuadër të reformës territoriale

Me shumicë votash, Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka shprehur sot qëndrimin e tij pozitiv ndaj nismës për riorganizimin administrativo-territorial, e cila synon shkrirjen e Bashkisë Elbasan me ato të Cërrikut dhe Belshit.
Ky vendim u mor pas një faze të gjerë konsultimesh publike të organizuara në zonat përkatëse, ku u mblodhën opinionet, sugjerimet dhe qëndrimet e banorëve dhe grupeve të interesit vendor.
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Procesi i konsultimit përfshiu gjithsej 670 qytetarë, prej të cilëve një shumicë e konsiderueshme, 513 persona, u deklaruan në favor të reformës, teksa 67 të tjerë u shprehën kundër saj.
Nga 51 anëtarët e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, në seancën e votimit ishin të pranishëm 36 këshilltarë. Prej tyre, 26 dhanë votën pro dhe vetëm 2 votuan kundër.
Në qëndrimin e miratuar, Këshilli Bashkiak nënvizon domosdoshmërinë që kjo reformë të sigurojë vijueshmërinë dhe standardin e lartë të shërbimeve publike, si dhe të ruajë aksesin dhe përfaqësimin e drejtë të të gjitha komuniteteve brenda hapësirës së re administrative.