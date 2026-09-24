Këshilli Bashkiak i Elbasanit miraton bashkimin me Cërrikun dhe Belshin në kuadër të reformës territoriale

Me shumicë votash, Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka shprehur sot qëndrimin e tij pozitiv ndaj nismës për riorganizimin administrativo-territorial, e cila synon shkrirjen e Bashkisë Elbasan me ato të Cërrikut dhe Belshit.

Ky vendim u mor pas një faze të gjerë konsultimesh publike të organizuara në zonat përkatëse, ku u mblodhën opinionet, sugjerimet dhe qëndrimet e banorëve dhe grupeve të interesit vendor.

Të lidhura

None found

Procesi i konsultimit përfshiu gjithsej 670 qytetarë, prej të cilëve një shumicë e konsiderueshme, 513 persona, u deklaruan në favor të reformës, teksa 67 të tjerë u shprehën kundër saj.

Nga 51 anëtarët e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, në seancën e votimit ishin të pranishëm 36 këshilltarë. Prej tyre, 26 dhanë votën pro dhe vetëm 2 votuan kundër.

Në qëndrimin e miratuar, Këshilli Bashkiak nënvizon domosdoshmërinë që kjo reformë të sigurojë vijueshmërinë dhe standardin e lartë të shërbimeve publike, si dhe të ruajë aksesin dhe përfaqësimin e drejtë të të gjitha komuniteteve brenda hapësirës së re administrative.


Shtuar 24.09.2026 19:57

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur
Anulohet tenderi 4.59 mld lekë për shërbimin e hemodializës në 5 qytete/ Agjencia e Prokurimit Publik: Gabime dhe mangësi në dokumente

Anulohet tenderi 4.59 mld lekë për shërbimin e hemodializës në 5 qytete/ Agjencia e Prokurimit Publik: Gabime dhe mangësi në dokumente
Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash

Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash
Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar
Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës

Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës
Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit

Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit
Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin

Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin
BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin

BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet