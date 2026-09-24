Tre vjet nga ngjarjet në Banjskë, NATO dhe BE-ja kërkojnë llogari nga autorët

Me rastin e përkujtimit të tretë të sulmit të armatosur në Banjskë, Aleanca Veriatlantike ka ripërtërirë thirrjen e saj që personat përgjegjës për aktet e dhunës në territorin e Kosovës gjatë vitit 2023 të përballen me drejtësinë. Një zëdhënës i organizatës ka bërë të ditur se ky mesazh i është përcjellë pa mëdyshje palës serbe në çdo shkallë të komunikimit.
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Në një deklaratë për shtyp, përfaqësuesi i NATO-s i ka cilësuar si krejtësisht të papranueshme agresionet ndaj trupave paqeruajtëse të KFOR-it dhe eskalimet e mëvonshme të trazirave në Kosovë. Ai theksoi se këto pozicione i janë komunikuar hapur bashkëbiseduesve në Beograd.
Zyrtari shtoi se Serbia luan një rol kyç për stabilitetin e rajonit dhe se Brukseli pret një qasje bashkëpunuese nga ana e saj. Në këtë kontekst, u bë e ditur se Sekretari i Përgjithshëm mban kontakte të vazhdueshme me liderin serb, Aleksandar Vuçiq, për të nxitur një frymë dialogu konstruktiv me fqinjët.
Duke folur për kapacitetet operacionale në terren, aleanca nënvizoi gatishmërinë e plotë të forcës paqeruajtëse. Sipas tij, KFOR-i është i vendosur në mënyrë strategjike për t’iu kundërvënë çdo zhvillimi të mundshëm të situatës së sigurisë, falë shtimit të efektivave në veri, rritjes së patrullimeve, vendosjes së pikave të vrojtimit dhe komunikimit të ngushtë me komunitetet lokale.
Ai rikonfirmoi përkushtimin e plotë të KFOR-it ndaj mandatit të tij afatgjatë, i cili buron nga Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, miratuar në vitin 1999.
Nga ana tjetër, edhe Bashkimi Evropian ka ngulur këmbë në domosdoshmërinë e vënies para përgjegjësisë të autorëve të këtyre akteve, duke shprehur zhgënjimin për mosveprimin e Beogradit në ndjekjen penale të personave që ndodhen në juridiksionin e Serbisë. Një zëdhënës i bllokut evropian kërkoi bashkëpunim të plotë nga autoritetet serbe përmes mekanizmit të ndihmës juridike reciproke, duke theksuar se kjo çështje ka mbetur në vend për një kohë të gjatë dhe nuk duron më shtyrje.
Po ashtu, u konfirmua se Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Kaja Kallas, e adresoi këtë shqetësim drejtpërdrejt me presidentin Vuçiq, gjatë një takimi jozyrtar të zhvilluar në kuadër të sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.