Plagoset një person në Lezhë, dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Mesditën e sotme, një person është plagosur me armë zjarri në fshatin Manati të Lezhës. Ngjarja është regjistruar rreth orës 13:15, ndërsa i plagosuri me inicialet D. P., ka marrë fillimisht ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës.

Për shkak të plagëve të marra në pjesën e barkut, ai është transportuar më pas drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar.

Të lidhura

None found

Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i plotë i policisë:

Rreth orës 13:15, në fshatin Manati, Lezhë, në rrethana ende të paqarta, është plagosur me armë zjarri shtetasi D. P., i cili është transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore.

Shërbimet e Policisë, janë në vendngjarje dhe vijojnë kontrollet për kapjen e autorit/ëve. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.


Shtuar 24.09.2026 14:18

Tags: ,
Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduarivnga Kosova dërgohet në spital

Plagoset një person te “Zogu i Zi” në Tiranë, i lënduarivnga Kosova dërgohet në spital
Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)

Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)
Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!

Denoncimi i qytetarit nxjerr emrin e një bashkëpunëtore tjetër të Ergys Agasit në administratë!
Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur
Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash

Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash
Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar
Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës

Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës
Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit

Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet