Rekord ditor në Kanal: 781 emigrantë mbërrijnë në Britani me 10 varka

Home Office raportoi dje ardhjen e 781 emigrantëve nëpërmjet 10 varkave, duke shënuar numrin më të lartë të regjistruar brenda një dite të vetme që nga fillimi i vitit 2026. Mesatarisht, çdo mjet lundrues transportonte rreth 78 persona.

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Kjo shifër e çon totalin e përkohshëm të kalimeve të Kanalit që nga janari në 18,565. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, kur u regjistruan 32,188 mbërritje, kjo paraqet një rënie prej 42%, ndërsa në raport me vitin 2024, kur numri ishte 25,165, rënia është 26%.

Të dhënat vijnë pas komenteve të Sekretares së Arsimit, Lucy Powell, e cila theksoi se “nuk mund të ndalosh gjithçka gjatë gjithë kohës”. Deklarata e saj u bë një ditë pasi një varkë i shpëtoi Forcës Kufitare dhe preku bregun pranë Doverit, ku autoritetet kapën 21 persona. Ky ishte zbarkimi i dytë i pazbuluar në harkun e dy ditëve, pasi të hënën në mëngjes një tjetër mjet kishte arritur në bregdetin e Folkestone.


Shtuar 24.09.2026 19:38

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