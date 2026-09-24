Përplasje mes dy automjetesh në Vlorë, dy persona përfundojnë në spital

Një ngjarje rrugore ka ndodhur në orët e mbrëmjes të së enjtes në zonën e Jonufërit, në Vlorë.
Të dhënat paraprake tregojnë se në aksin Vlorë-Orikum janë përplasur dy automjete. Njëri prej tyre, një “Volkswagen Golf”, po udhëtonte nga Orikumi drejt Vlorës, ndërsa tjetri, një “Benz”, lëvizte në sensin e kundërt, nga Vlora për në Orikum.
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Si pasojë e goditjes kanë mbetur të plagosur drejtuesi dhe pasagjerja e një prej mjeteve. Ata janë transportuar menjëherë në spital për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor.