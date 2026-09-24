Takimi Abdixhiku-Schübel: Në fokus zhvillimet politike dhe bashkëpunimi me BE-në

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, zhvilloi sot një bisedë me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schübel.

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Në qendër të diskutimit ishin lëvizjet e fundit politike në vend, procesi i formimit dhe vënies në funksion të plotë të institucioneve, si dhe qëndrimet që mban LDK-ja përballë situatës aktuale politike dhe institucionale në Kosovë.

Abdixhiku nënvizoi angazhimin e palëkundur të partisë për të mbrojtur interesat shtetërore të Kosovës, për të forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe për të siguruar funksionimin normal të institucioneve demokratike dhe një stabilitet të qëndrueshëm institucional.

Një pikë tjetër e rëndësishme e takimit ishte bashkëpunimi i ngushtë Kosovë-BE dhe mbështetja e vijueshme e unionit për zhvillimin demokratik dhe rrugëtimin evropian të vendit.

Në përfundim, Abdixhiku i shprehu mirënjohjen ambasadorit Schübel për bashkëpunimin dhe përkushtimin e pandërprerë të Bashkimit Evropian në Kosovë.


Shtuar 24.09.2026 19:39

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