Pas arrestimit të Vlora Hysenit, thirret Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare

Një seancë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare është planifikuar për ditët në vijim, si reagim i menjëhershëm ndaj ngjarjeve që pasuan arrestimin e Vlora Hysenit, ish-drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror (SHISH).
Vendimi për të vendosur Hysenin në masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, i marrë nga Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme (SPAK), ka tronditur thellë strukturat e inteligjencës kombëtare. Ky veprim hetimor lidhet me dosjen e AKSH-it dhe dyshimet se ajo ka shpërndarë të dhëna të klasifikuara te Ergys Agasi.
Të lidhura
None found
Ngjarjet e fundit kanë shtuar ndjeshëm shqetësimin publik dhe institucional për mekanizmat e mbrojtjes së informacionit sekret në majat e hierarkisë së shërbimit inteligjent.