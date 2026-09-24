Pas arrestimit të Vlora Hysenit, thirret Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare

Një seancë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare është planifikuar për ditët në vijim, si reagim i menjëhershëm ndaj ngjarjeve që pasuan arrestimin e Vlora Hysenit, ish-drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror (SHISH).

Vendimi për të vendosur Hysenin në masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, i marrë nga Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme (SPAK), ka tronditur thellë strukturat e inteligjencës kombëtare. Ky veprim hetimor lidhet me dosjen e AKSH-it dhe dyshimet se ajo ka shpërndarë të dhëna të klasifikuara te Ergys Agasi.

Të lidhura

None found

Ngjarjet e fundit kanë shtuar ndjeshëm shqetësimin publik dhe institucional për mekanizmat e mbrojtjes së informacionit sekret në majat e hierarkisë së shërbimit inteligjent.


Shtuar 24.09.2026 18:19

Tags: , , ,
Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)

Dalin pamjet e autorit në momentin e ekzekutimit të 44-vjeçarit Artan Myrtaj (FOTO)
Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur

Sharjet nisën në TikTok, gati për sherr me shkopa bejsbolli në Yzberisht, policia ndërhyn në kohë! Shoqërohen 23 të mitur
Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash

Nga komandant i NATO-s te ambasador në Tiranë/ 118 ditë revoltë kundër Ramës! Gazeta amerikane: Eric Wendt, në Shqipëri në kohë protestash
Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar

Jorida Tabaku kundërshton strukturën e re të shëndetësisë: Modeli KAYO do të sjellë më shumë pushtet në pak duar
Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës

Vodhi 700 mijë euro të pensioneve/ Gjykata e Durrësit lë në “arrest shtëpie” ish-drejtoreshën e Postës
Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit

Në kulmin e krizës, pritet të shtohet taksë e re për naftën 3 lekë/litër, efekti përllogaritet në 40 mln euro/vit
Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin

Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin
BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin

BIRN: Zyrtarë të lartë dhe eksponentë të krimit të organizuar bashkëpunuan për të mbrojtur Ergys Agasin
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet