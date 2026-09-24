Konfirmohet masa për Vlora Hysenin, “kyç” gojën para gazetarëve

Këtë të enjte 24 shtator 2026, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka konfirmuar masën e sigurisë ‘arrest ne shtepi’ ndaj ish-drejtueses së Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni.

Pas përfundimit të seancës gjyqësore, Vlora Hyseni, ka dalë nga ambientet e GJKKO-së ndërsa ka zgjedhur të mos bëjë asnjë koment për mediat.

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Sipas hetimeve te SPAK, Hyseni akuzohet për përkrahje të autorit të krimit dhe dyshohet se ka dhënë edhe informacione të klasifikuara.

“Teksa u pyet a i ka fikur radarë për llogari të Ergys Agasit dhe a ka dhënë informacione, por veçse zgjodhi në hyrje të baltoste gazetarët, në dalje pas u përball me faktet zgjodhi të kyçte gojën”, tha gazetarja Klodiana Lala.

Dy ditë më parë, Hyseni u vu ne masen arrest shtepie në kuadër të hetimeve lidhur me dosjen “AKSHI”, teksa iu gjetën mesazhe kompromentuese me biznesmenin Ergys Agasi, i arrestuar një muaj më parë.

Hyseni dyshohet për shpërdorim detyre, teksa ajo u vu në krye të SHISH 3 vite më parë dhe u shkarkua menjëherë nga kryeministri Rama dy ditë më parë, pas hetimeve të SPAK.

Shefja e shkarkuar e SHISH, Vlora Hyseni shantazhoi në mënyrë të paprecedentë gazetaren Klodiana Lala. Sapo Lala iu afrua ta pyesë Vlora Hysenin mbi akuzat e rënda, kjo e fundit iu përgjigj me një pyetje që aludonte për takime me “agjentë serbë”.

Nga ana e saj, gazetarja komentoi në lidhje live më pas duke thënë: “Vlora Hyseni, do duhet të sqarohet se ishte një akuzë shumë e fortë dhe një shantazh”.


Shtuar 24.09.2026 14:30

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