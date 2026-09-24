VIDEO/ Kuvendi “zien” me debate për skandalin me Vlora Hysenin, deputetja e PS larg “stresit”, bën shopping online

Teksa prej orës 10 ka nisur seanca plenare, e cila po shoqërohet me debate të ashpra mes palëve, ku kryefjalë është skandali “Hyseni” dhe cënimi i sigurisë kombëtare, deputetja e PS-së Ilva Gjuzi duket e ‘pa shqetësuar’.
Siç shihet nga pamjet e siguruara nga BalkanWeb, deputetja socialiste përhumbet duke bërë scroll në internet, ndërsa ka zgjedhur që si ‘terapi’ për të harruar stresin e politikës dhe debateve, që të bëjë shopping online.
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Gjuzi shfaqet teksa kontrollon këpucë dhe shapka, edhe pse për këto të fundit sezoni duket se ka mbaruar pasi ka ardhur vjeshta, por ndoshta deputetja mund t’i kapë me ulje.