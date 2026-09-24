VIDEO/ A i ke fikur radarët për llogari të Ergys Agasit? Gazetarët “blindojnë” me pyetje Vlora Hysenin! Ja reagimi i ish-drejtueses së SHISH

Ish-drejtorja e SHISH, Vlora Hyseni, ka zgjedhur të mos u përgjigjet pyetjeve të gazetarëve pas përfundimit të seancës në GJKKO. Sapo ka dalë nga ambientet e GJKKO-së, Hyseni është përballur me një sërë pyetjesh nga gazetarët, të cilët e kanë pyetur për çështjen që po hetohet nga SPAK dhe për akuzat që lidhen me sigurinë dhe informacionin shtetëror.

“A i keni fikur radarët, zonja Hyseni”?–  “A ndjeni përgjegjësi morale për këtë skandal që ka shpërthyer dhe ku është cenuar siguria kombëtare?” dhe “A ndiheni përgjegjëse”?-  ishin disa nga pyetjet e drejtuara ndaj ish-drejtores së SHISH.

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Hyseni nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Ajo ka vijuar drejt automjetit dhe është larguar nga ambientet e gjykatës, pa bërë deklarata për mediat.

Në përfundim të seancës, GJKKO ka lënë në fuqi masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” të kërkuar nga SPAK ndaj Hysenit.

Sipas hetimeve të SPAK, ish-drejtorja e SHISH, akuzohet se ka ndihmuar në arrati biznesmenin Ergys Agasi. Në kuadër të hetimit, autoritetet kanë ngritur gjithashtu dyshime për komunikime dhe për përdorim të informacionit që lidhet me veprimtarinë shtetërore të inteligjencës.

 


Shtuar 24.09.2026 15:02

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