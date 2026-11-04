Ina Zhupa akuzon policinë për dhunë ndaj protestuesve: Të miturit janë kërcënuar në komisariate, por protestat do të vazhdojnë

Ina Zhupa akuzon policinë për dhunë ndaj protestuesve: Të miturit janë kërcënuar në komisariate, por protestat do të vazhdojnë

Deputetja e PD-së, Ina Zhupa, tha se progres-raporti i Bashkimit Europian trajton shumë prej problemeve që opozita shqiptare ka ngritur më parë. Sipas saj, çështjet e përmendura në raportin e Komisionit Europian përputhen edhe me kërkesat e protestës, ndaj protestat duhet të vijojnë.

Zhupa akuzoi Policinë e Shtetit se ka ushtruar dhunë ndaj protestuesve, në vend që të vepronte si polici në shërbim të shtetit. Ajo tha se të miturit e shoqëruar në komisariate pas protestave janë dhunuar dhe kërcënuar, si dhe u është bërë presion i madh që të mos marrin më pjesë në to. Për mbrojtjen e të miturve, deputetja bëri të ditur se ka depozituar një kërkesë në Kuvend.

Të lidhura

None found

Sipas Zhupës, janë shoqëruar 1046 persona, një numër që ajo e cilësoi tepër të lartë dhe tregues të pakënaqësisë popullore. Ajo u shpreh se presionet e Ramës nuk do të kenë rezultat dhe se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e kryeministrit.


Shtuar 4.11.2026 18:01

Tags: , , , , , ,
Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare

Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare
Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes

Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes
Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat

Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat
Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës

Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës
Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar
Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit

Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit