Shiroka Pula merr nga ambasadori i BE-së Raportin e Progresit për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, u takua me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vend, Dirk Schuebel, i cili i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën.
Gjatë bisedës, ajo konfirmoi angazhimin e institucioneve kosovare për të vijuar reformat dhe për të përmbushur standardet evropiane.
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Shiroka Pula nënvizoi se Kosova është vend i orientuar drejt Evropës dhe se anëtarësimi në BE mbetet objektiv strategjik i Republikës së Kosovës.
Ajo gjithashtu theksoi se forcimi i sundimit të ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zbatimi i reformave janë thelbësore për afrimin e vendit me Bashkimin Evropian.
Ambasadori Schuebel e përgëzoi Presidenten për qëndrimin konstruktiv dhe përpjekjet e saj për të nxitur bashkëpunimin dhe unitetin në skenën politike të Kosovës.
Presidentja, nga ana e saj, shprehu vlerësimin për mbështetjen e vazhdueshme të BE-së dhe veçoi rëndësinë e partneritetit me të për avancimin e agjendës evropiane të Kosovës.