Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, u takua me deputeten e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Sipas Tabakut, biseda u përqendrua te marrëdhëniet shqiptaro-gjermane, përparimi i Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian dhe mundësitë për të shtuar investimet gjermane në Shqipëri.
Gjatë qëndrimit në Berlin, më 23 dhe 24 nëntor, deputetja zhvilloi takime të nivelit të lartë në Bundestag.
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Paraditen e 24 nëntorit, Tabaku mori pjesë në Berlin Foreign Policy Forum, organizuar nga fondacioni Körber-Stiftung. Takimi me Wadephul ishte momenti kulmor i vizitës së saj në kryeqytetin gjerman.