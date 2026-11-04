Vedat Muriqi e nis nga stoli përballjen me Liverpoolin

Vedat Muriqi e nis nga stoli përballjen me Liverpoolin

Fenerbahce pret Liverpoolin në ndeshjen e xhiros së katërt të Ligës së Kampionëve, e cila nis në orën 18:45.

Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, do ta nisë takimin nga stoli. Futbollisti prizrenas duket se e ka humbur vendin në formacionin titullar të ekipit turk, që tani po i jep përparësi Romelu Lukakut si numër 9.

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Formacionet zyrtare janë:

Fenerbahce: Ederson; Brown, Peprah, Skriniar, Semedo; Yuksek, Kante, Guendouzi; Kahveci, Lukaku, Greenwood.

Liverpool: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni; Munoz, Szoboszlai, Ngumoha; Barcola.


Shtuar 4.11.2026 17:55

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