Në Tiranë u zhvillua Forumi i WB6 për Promovimin e Investimeve, ku përfaqësues të agjencive të investimeve nga gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor u takuan me partnerë evropianë, diplomatë dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare. Diskutimet u përqendruan te mundësitë për të nxitur investimet dhe për të përmirësuar konkurrueshmërinë e rajonit.
Me temën “Investing in the Western Balkans: Opportunities, Trends and Competitiveness”, forumi shqyrtoi potencialin ekonomik të Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinës. Një prej synimeve ishte që rajoni të prezantohet si një mundësi më tërheqëse për investitorët ndërkombëtarë.
Të lidhura
None found
Gjatë takimit u veçuan disa fusha me hapësirë për zhvillim: energjia e rinovueshme, infrastruktura, teknologjia e informacionit, inteligjenca artificiale, turizmi i qëndrueshëm, bujqësia moderne dhe përpunimi ushqimor.
Pjesëmarrësit diskutuan edhe rëndësinë e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, përmirësimit të infrastrukturës e transportit, lehtësimit të tregtisë dhe përafrimit me standardet evropiane. Sipas diskutimeve, këto hapa mund të forcojnë konkurrueshmërinë rajonale dhe të ndihmojnë në tërheqjen e investimeve të reja.
U theksua gjithashtu nevoja për një mjedis biznesi më të parashikueshëm, institucione efikase dhe mbështetje afatgjatë për investitorët që janë tashmë të pranishëm. Këto kushte synojnë të nxisin riinvestimet e zgjerimin e veprimtarisë, si dhe të sjellin teknologji e aftësi të reja në ekonomitë vendase.
Forumi krijoi mundësi për shkëmbimin e përvojave mes vendeve të rajonit dhe partnerëve evropianë, si dhe për identifikimin e fushave konkrete të bashkëpunimit. Synimi është që Ballkani Perëndimor të shndërrohet në një hapësirë ekonomike më të integruar dhe më konkurruese në tregjet ndërkombëtare.