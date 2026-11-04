Zgjedhjet në SHBA sjellin fitore historike për gratë, një homoseksual dhe një indigjene; një mysliman synon Senatin

Zgjedhjet në SHBA sjellin fitore historike për gratë, një homoseksual dhe një indigjene; një mysliman synon Senatin

Demokratët shënuan fitore të rëndësishme në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, ndërsa disa rezultate vendosën rekorde historike. Vota u interpretua si një kundërshtim i fortë ndaj mandatit të dytë të presidentit Donald Trump.

Keisha Lance Bottoms fitoi garën për guvernatore në Xhorxhia. Demokratja, ish-kryebashkiake e Atlantës, mundi miliarderin Rick Jackson dhe u bë gruaja e parë me ngjyrë e zgjedhur guvernatore e një shteti amerikan. Fitorja e saj ua ktheu demokratëve drejtimin e Xhorxhias pas më shumë se dy dekadash kontrolli republikan.

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Një tjetër rezultat historik erdhi nga Teksasi, ku Gina Hinojosa mundi republikanin Greg Abbott. Ajo është gruaja e parë latine që zgjidhet guvernatore e këtij shteti dhe, pas 32 vjetësh, ua riktheu demokratëve kontrollin që mbahej nga republikanët.

Në Nju Meksiko, demokratja Deb Haaland u bë gruaja e parë me origjinë indigjene që fiton postin e guvernatores. Haaland është anëtare e fisit Laguna Pueblo dhe kishte shërbyer si Sekretare e Brendshme në administratën e Joe Biden. Edhe në atë detyrë, ajo kishte qenë personi i parë me origjinë indigjene amerikane që zinte një post të tillë në kabinetin qeveritar.

Chris Pappas, demokrat nga Nju Hempshër, u zgjodh në Senatin amerikan, duke u bërë burri i parë që e ka deklaruar hapur homoseksualitetin e tij dhe fiton një mandat aty. Që prej vitit 2019, ai ka qenë anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve.

Në Miçigan, kandidati i krahut të majtë Abdul El-Sayed po zhvillonte një garë të ngushtë për një vend në Senat. Ai synonte të bëhej myslimani i parë i zgjedhur në Senatin amerikan. Tubimet e mëdha dhe premtimi për kujdes shëndetësor falas karakterizuan fushatën e tij.

Në tërësi, rezultatet përbënin një moment të rëndësishëm për përfaqësimin politik në SHBA, duke pasqyruar pjesëmarrjen në rritje të grave dhe komuniteteve të ndryshme në institucionet vendimmarrëse të vendit.


Shtuar 4.11.2026 17:54

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