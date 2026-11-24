Personat që e perceptojnë si të këndshme erën natyrale të partnerit kanë tendencë të përjetojnë më shumë intimitet seksual. Ky përfundim vjen nga një hulumtim i Universitetit Radboud në Holandë, ku lidhja mbeti e qartë edhe pasi u morën në konsideratë karakteristika të tjera, përfshirë pamjen, zërin dhe personalitetin.
Në fazën e parë të hulumtimit, të publikuar në revistën Archives of Sexual Behavior, u pyetën 206 persona të moshës 18 deri në 72 vjeç. Ata vlerësuan aromën natyrale të partnerit si dhe aspekte të tjera, si dukjen fizike, zërin, prekjen, personalitetin dhe aftësitë. Më pas, studiuesit i krahasuan këto vlerësime me ato që lidhen me kënaqësinë në marrëdhënie, afërsinë emocionale dhe intimitetin seksual.
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Sipas të dhënave, pamja dhe personaliteti kishin lidhjen më të fortë me kënaqësinë e përgjithshme në çift. Ndërkohë, aroma natyrale u dallua veçanërisht në raport me intimitetin seksual. Ata që e cilësonin më të këndshme erën e partnerit raportonin më shumë afërsi seksuale, edhe kur merreshin parasysh cilësitë e tjera.
Në fazën e dytë, 150 pjesëmarrës nuhatën një bluzë që partneri i tyre e kishte veshur. Ata që e pëlqyen më shumë aromën shprehën një ndjenjë më të lartë sigurie dhe më shumë zgjim seksual. Sipas autorëve, kjo lidhje midis aromës së këndshme dhe këtyre ndjesive dukej më e fortë te çiftet që kishin kaluar më shumë kohë bashkë.
Studiuesit mendojnë se aroma mund të funksionojë si një formë komunikimi joverbal. Me kalimin e kohës, një erë e njohur mund të shoqërohet me përvoja të përbashkëta dhe me ndjenjën e afërsisë. Kjo është një nga mënyrat se si autorët e shpjegojnë rolin e mundshëm të të nuhaturit në atë që çiftet shpesh e quajnë “kimi”.
Rezultatet bazohen në mënyrën se si pjesëmarrësit i përshkruan vetë ndjesitë dhe marrëdhëniet e tyre. Ende mbetet për t’u sqaruar nëse aroma e këndshme kontribuon në krijimin e afërsisë, nëse afërsia ekzistuese e bën aromën më të këndshme, apo nëse të dyja ndikojnë njëra te tjetra.