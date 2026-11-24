Instituti Albanologjik në Prishtinë do të mbajë më 25 dhe 26 nëntor 2026 konferencën shkencore “Rexhep Qosja – figurë shumëplanëshe e kulturës shqiptare”, e cila i kushtohet 90-vjetorit të lindjes së akademik Rexhep Qosjes. Punimet nisin të mërkurën, më 25 nëntor, në orën 10:00.
Sipas njoftimit zyrtar të Institutit Albanologjik, mbajtja e një konference shkencore për të nderuar veprën e tij krijuese dhe intelektuale është minimumi që mund të bëhet për profesorin e ndjerë, emri i të cilit e nderojnë dhe e bëjnë krenar Institutin, pasi ai ishte një prej bashkëpunëtorëve shkencorë shumëvjeçarë të këtij institucioni.
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Konferenca do të zgjasë dy ditë dhe do të mbahet në ambientet e Institutit Albanologjik. Për veprën madhore të profesor Qosjes do të referojnë studiues dhe personalitete të njohura të kulturës e të mendimit shqiptar.
Seanca hapëse do të çelet me fjalën mirëseardhëse të Prof. Dr. Fadil Grajçevcit, ushtrues i detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik-Prishtinë. Më pas, përshëndetje do të sjellin edhe krerë të rëndësishëm të institucioneve shtetërore dhe akademike shqiptare. Pas fjalëve hapëse dhe përshëndetëse, pjesëmarrësit do të vizitojnë zyrën ku profesor Rexhep Qosja ka punuar në Institutin Albanologjik; kjo zyrë është shpallur zyrë muze me propozim të Fadil Grajçevcit, ushtrues i detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik, dhe me vendim të Këshillit Drejtues të IAP-it.
Për vlerat e krijimtarisë dhe veprimtarisë së Rexhep Qosjes do të flasin albanologë të njohur, profesorë të shquar, njohës të veprimtarisë intelektuale të profesorit si dhe studiues të rinj e të talentuar.
Kumtimet e tyre do t’i paraqesin: Shefkije Islamaj, Agim Vinca, Kudusi Lama, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Fatmir Toçi, Valter Memisha, Isak Shema, Shpresa Ismajli, Hysen Matoshi, Sali Bashota, Qerim Lita, Ag Apolloni, Arben Hoxha, Virion Graçi, Sadik Mehmeti, Nuridin Ahmeti, Fadil Grajçevci, Adem Zejnullahu, Begzad Baliu, Adil Olluri, Nail Draga, Abdurrahim Maxhuni, Shpend Avdiu, Faton Krasniqi, Zejnepe Alili Rexhepi, Rovena Vata Mikeli, Zekirja Shabani, Besim Qeriqi, Manjola Brahaj Halili, Emine Shabani, Albin Mehmeti, Marjan Lulgjuraj, Davida Marku, Edlira Gugu, Majlinda Bushaj, Migena Arllati, Sami Hajra, Bujar Meholli, Besnik Jaha, Fatmir Sinani, Laura Ferizi Haradinaj, Eronita Kqiku, Alba Gega, Fatbardhë Hasi, Gentiana Kuqi, Leonita Rexhaj, Milaim Delija, Mirjetë Sadiku, Granit Sadiku, Eduart Bardhi, Blinera Hajdari, Antigona Zeneli dhe Astrit Jashari.
Fjalën përmbyllëse do ta mbajë Adil Olluri, sekretar shkencor i Institutit Albanologjik.