Në vitin 2017, një ekip i Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike të SHBA-së (NOAA) po kërkonte mbetjet e një anijeje në Gjirin e Meksikës, kur roboti nënujor i telekomanduar hasi në një ngarkesë të pazakontë. Rreth 1.500 metra nën sipërfaqe, frigoriferë, lavatriçe dhe ngrirës ishin shpërndarë përreth një kontejneri transporti të çarë.
Pamjet e zhytjes u bënë publike vetëm së fundmi, sipas raportimeve. Fillimisht, imazhet e sonarit i bënë studiuesit të mendonin se kishin gjetur një anije të mbytur, për shkak të objekteve të shpërndara dhe një strukture më të madhe që dukej në to.
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Kur roboti i komanduar nga distanca u afrua, kamerat treguan se bëhej fjalë për një kontejner mallrash rreth 12 metra të gjatë, me njërin cep të çarë. Brenda dhe përreth tij kishte lavatriçe, tharëse rrobash, ngrirës, pjatalarëse dhe frigoriferë. Disa pajisje ishin mbuluar pjesërisht nga sedimentet. Peshqit e përdornin kontejnerin si strehë, ndërsa mbi njërën nga lavatriçet studiuesit dalluan një koral të ujërave të thella.
Origjina e ngarkesës mbetet ende e paqartë. Studiuesit mendojnë se kontejneri mund të ketë rënë nga një anije gjatë motit të keq. Mungesa e ambalazhit ka ngritur mundësinë që pajisjet të ishin nisur për riciklim, por destinacioni i ngarkesës dhe rrethanat e fundosjes nuk janë konfirmuar.
Numri i serisë i njërës prej pajisjeve sugjeron se ajo ishte prodhuar mes viteve 1993 dhe 2002. Kjo jep një të dhënë për moshën e pajisjes. Nëse përcaktohet edhe koha kur ngarkesa përfundoi në fund të detit, vendi mund t’i ndihmojë biologët të kuptojnë sa shpejt rriten organizmat që vendosen mbi objektet e zhytura.
Sipas Këshillit Botëror të Transportit Detar, në vitin 2025 u humbën në det rreth 1.478 kontejnerë nga afro 280 milionë të transportuar në mbarë botën. Moti i keq dhe incidentet në anije janë ndër shkaqet e raportuara të humbjeve.
Gjurmë të veprimtarisë njerëzore janë dokumentuar edhe shumë më thellë. Në një studim të publikuar më 2025, studiuesit identifikuan 148 mbetje dhe 19 objekte të tjera me origjinë të mundshme njerëzore në Calypso Deep, pikën më të thellë të Mesdheut, mbi pesë kilometra nën sipërfaqen e detit Jon. Mes mbetjeve kishte qese plastike, kanaçe dhe shishe qelqi.