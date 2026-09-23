Elon Musk lavdëron Xi Jinping: Një lider i shquar, Kina ka njohur lulëzim të jashtëzakonshëm

Elon Musk, shefi ekzekutiv i Tesla-s, ka shprehur admirim për presidentin e Kinës, Xi Jinping, duke e përshkruar atë si një “udhëheqës të madh” në një bisedë me televizionin shtetëror kinez CCTV.

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Sipas Musk, periudha e qeverisjes së Xi ka sjellë një bum të jashtëzakonshëm në Kinë, veçanërisht në sektorin e infrastrukturës dhe projekteve të reja të ndërtimit.

Ai theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardit të jetesës për qytetarët kinezë ndihet fort edhe në rutinën e tyre të përditshme.

“Thjesht duke shëtitur nëpër rrugë, kupton menjëherë se mirëqenia e qytetarit të zakonshëm kinez është rritur ndjeshëm,” u shpreh Musk.

Këto deklarata u bënë pak përpara një darke zyrtare në Shtëpinë e Bardhë, ku Musk do të jetë i pranishëm së bashku me personalitete të tjera të biznesit amerikan, për të nderuar Xi Jinping. Ngjarja shtrohet nga presidenti amerikan, Donald Trump.

Trump dhe Xi pritet të takohen të enjten për herë të dytë brenda këtij viti, pas udhëtimit që presidenti i SHBA-ve bëri më parë në Kinë.

Gjatë intervistës, Musk diskutoi edhe për praninë e Tesla-s në tregun kinez, duke nxjerrë në pah fabrikën e kompanisë në Shangai, e cila shërben si qendra më e madhe e prodhimit global për prodhuesin e automjeteve elektrike.

Ai e vlerësoi stafin e uzinës si një grup “tepër të aftë, të përkushtuar dhe të besueshëm”.

“Fabrika e Tesla-s në Shangai është një xhevahir i vërtetë, një vend mahnitës, për këdo që ka pasur fatin ta vizitojë,” përfundoi Musk.


Shtuar 23.09.2026 08:32

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