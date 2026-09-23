Kisha në Panama raporton 37 raste abuzimi seksual nga klerikët gjatë 24 viteve

Kisha Katolike e Panamasë ka dokumentuar 37 kallëzime për abuzim seksual ndaj të miturve dhe personave në gjendje vulnerabël, të kryera nga anëtarë të klerit gjatë periudhës 2001–2025.
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Të dhënat u bënë publike të martën në një raport të porositur nga vetë Kisha. Studimi u krye nga Universiteti Villanueva në Spanjë dhe Universiteti Notre Dame në Shtetet e Bashkuara.
Dokumenti kishte si qëllim të vlerësonte mënyrën se si Kisha Katolike e Panamasë është përballur me “realitetin e abuzimit seksual të të miturve”.
Gjatë prezantimit të raportit, kryepeshkopi panamez José Domingo Ulloa i kërkoi edhe një herë falje viktimave. Kisha kishte kërkuar falje publikisht për herë të parë në vitin 2023.
Sipas raportit, pesë pjesëtarë të klerit u përjashtuan nga Kisha për shkak të akuzave të ngritura kundër tyre.
Hetimi nuk gjeti prova për një politikë të qëllimshme të Kishës për fshehjen e rasteve, por evidentoi mangësi në trajtimin e kallëzimeve.
Njëra prej autoreve të raportit, María José Valero, theksoi se numri i rasteve të regjistruara nuk pasqyron domosdoshmërisht të gjitha rastet që kanë përjetuar të mbijetuarit.
Të rejat dalin në dritë në një kohë kur Kisha Katolike është përballur me një sërë skandalesh të profilit të lartë lidhur me abuzimin seksual, sidomos ndaj të miturve.
Në Francë, Papa Leo XIV pritet ta trajtojë këtë çështje gjatë vizitës së tij, në një moment kur janë bërë publike raste të reja abuzimi, përfshirë akuzat e ngritura pas vdekjes ndaj Abbé Pierre dhe skandalin në institucionin katolik Notre-Dame de Bétharram.
Kreu i Kishës Katolike Romake pritet të takohet të dielën në Lourdes, në Pirenej, me shtatë viktima të abuzimeve.