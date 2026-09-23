Masakër në Afrikën e Jugut: 11 persona humbin jetën pasi tre të armatosur sulmojnë një banesë në Durban

Një masakër ka tronditur Afrikën e Jugut mbrëmjen e së martës, kur tre persona të armatosur sulmuan një shtëpi në lagjen KwaMakhutha pranë Durbanit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 11 vetave. Brenda banesës ndodheshin 14 persona, prej të cilëve 13 ishin burra dhe një grua shtatzënë, të cilët po festonin.
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Sipas të dhënave zyrtare nga policia, dhjetë viktima humbën jetën në vend, ndërsa katër të plagosur u transportuan drejt spitalit. Njëri prej të plagosurve nuk i mbijetoi plagëve dhe ndërroi jetë më vonë. Pas krimit, autorët dogjën makinën e njërës prej viktimave dhe u arratisën.
Autoritetet po kryejnë hetime dhe nuk hedhin poshtë mundësinë e një përplasjeje midis grupeve rivale, pasi dyshohet se disa nga viktimat ishin nën monitorim për veprimtari të paligjshme.
Afrika e Jugut mban një nga normat më të larta të vrasjeve në nivel global, me një mesatare ditore prej më shumë se 60 vdekjesh.