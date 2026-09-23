Trump nga foltorja e OKB-së paralajmëron Iranin dhe e rigjeneron NATO-n nëpërmjet frontit të Arktikut

Nga selia e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, presidenti amerikan Donald Trump shfrytëzoi adresimin para Asamblesë së Përgjithshme për të mbrojtur kursin politik të Shtëpisë së Bardhë, duke vënë theksin mbi ndërhyrjen ushtarake në Iran, krizat globale dhe temat e sigurisë kombëtare e të ekonomisë amerikane.
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Me zgjedhjet afatmesme vetëm disa javë larg, mesazhet e tij synonin drejtpërdrejt publikun amerikan, teksa qeveria ndodhet nën trysninë e rritjes së kostove të jetesës dhe pasojave ekonomike të luftës iraniane.
Gjatë fjalës së tij, presidenti theksoi se Uashingtoni nuk do të pranojë kurrsesi një Iran me aftësi bërthamore dhe sinjalizoi se mungesa e një marrëveshjeje me Teheranin do të conte në “asgjësimin e Republikës Islamike”. Megjithatë, ai la të kuptohet se një ujdi me regjimin iranian mund të materializohet sapo të mbyllen votimet e nëntorit.
Ai gjithashtu iu drejtua vendeve anëtare të organizatës botërore, duke i ftuar që të mbajnë në fuqi sanksionet ekonomike kundër Iranit, të cilin e cilësoi si “promotori numër një i terrorizmit në botë”.
Një hapësirë të konsiderueshme në fjalim iu rezervua sukseseve që presidenti i mvesh ekipit të tij në fushat e emigracionit, luftës kundër kriminalitetit dhe administrimit të emergjencave ndërkombëtare.
Ai pohoi se kishte lehtësuar zgjidhjen e tetë përplasjeve të armatosura, duke veçuar tensionet midis Kamboxhias e Tajlandës, Kosovës e Serbisë, Republikës Demokratike të Kongos e Ruandës, Pakistanit e Indisë, si dhe konfliktet në Armeni-Azerbajxhan e në Rripin e Gazës.
Lidhur me frontin ukrainas, Trump shprehu besimin se Moska dhe Kievi do të gjejnë rrugën drejt një marrëveshjeje. Takimin me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky e përshkroi si “konstruktiv dhe frytdhënës”, duke zbuluar se bisedimet përfshinë masa potenciale për shtensionimin e situatës dhe çeljen e kanaleve diplomatike.
Referenca ndaj Kubës nuk mungoi, me presidentin që parashikoi rënien e afërt të qeverisë komuniste, një deklaratë që shtyu delegacionin e Havanës të braktiste sallën në shenjë proteste.
Për Venezuelën, lideri amerikan bëri të ditur se ekziston një shkallë e gjerë bashkëveprimi me zyrtarët e Kara-kasit, duke premtuar “një perspektivë shumë më të ndritur për popullin venezuelian” dhe lajmëroi arritjen e një marrëveshjeje madhore për naftën mes dy vendeve.
Në listën e realizimeve të administratës së tij, Trump përfshiu dhe paktin mes Kopenhagës dhe Groenlandës, i cili, sipas interpretimit të tij, i hap rrugë ShBA-së për të fuqizuar gjurmën dhe infrastrukturën ushtarake në këtë territor të ngrirë.
Ai e cilësoi rajonin e Arktikut si një nyje strategjike për sigurinë rajonale e më gjerë, duke nënvizuar se lëvizjet në Groenlandë konsolidojnë pozicionimin amerikan në një hapësirë jetike për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj.
Në këtë optikë, presidenti e ndërthuri këtë zhvillim me ri-angazhimin e Aleancës Veri-Atlantike në Arktik dhe në ujërat e Atlantikut Verior, duke e projektuar praninë e zgjeruar të NATO-s në këtë zonë si një shtyllë të fuqizimit të arkitekturës së sigurisë.
Aderimi i Trump në foltoren e OKB-së mblodhi në një tërësi pikat më nevralgjike të agjendës së jashtme amerikane — nga çështja bërthamore iraniane dhe lufta në Ukrainë, deri te krizat në Gazë, Kara-kas, Havanë dhe veriun e akullt — ndërkohë që në plan të parë u përpoq të nxirrte ato që Shtëpia e Bardhë i konsideron si fitore në planin e brendshëm të Shteteve të Bashkuara.