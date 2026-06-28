Viktimat nga tërmetet në Venezuelë arrijnë në 1,450, rreth 50 mijë persona mbeten të zhdukur

Bilanci i jetëve të humbura nga dy tërmetet e forta me magnitudë 7.2 dhe 7.5 të shkallës Rihter që goditën Venezuelën ka shkuar në 1,450. Sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare të vendit, Jorge Rodriguez, 774 ndërtesa kanë pësuar dëme materiale, ndërsa 189 të tjera janë shkatërruar tërësisht.
Deri tani, numri i të plagosurve ka kaluar 3,150 persona.
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“Numri i të vdekurve ka arritur në 1,450, gra dhe burra që humbën jetën pas fatkeqësisë më brutale natyrore që vendi ynë ka përjetuar ndonjëherë në historinë e tij”, deklaroi Rodriguez.
Sipas Kombeve të Bashkuara, afro 50,000 persona rezultojnë ende të zhdukur.
Në terren, ekipet e shpëtimit me rreth 25,000 punonjës vazhdojnë garën me kohën, ndërsa kërkojnë për njerëz të mbetur nën rrënoja. Si pasojë e dy lëkundjeve të fuqishme, 12,721 persona janë detyruar të lënë banesat e tyre.
Pamjet e dëmeve u filmuan nga një helikopter i Departamentit të Zjarrfikësve të Los Anxhelosit gjatë fluturimit mbi qytetin e La Guaira.