17 vjet nga ndarja nga jeta, Michael Jackson vazhdon të vendosë rekorde, ndërsa filmi biografik për të arrin fitimet më të larta ndonjëherë

“Michael”, filmi biografik që sjell në ekran jetën e ikonës së muzikës Michael Jackson, është kthyer në biografinë filmike me të ardhurat më të mëdha në histori, pasi ka grumbulluar 977 milionë dollarë në kinematë në mbarë botën.

Falë këtij rezultati, prodhimi ka kaluar “Oppenheimer” të Christopher Nolan, i cili deri më tani mbante vendin e parë si filmi biografik më fitimprurës i ndërtuar mbi jetën e një personazhi real. Më herët, “Michael” kishte lënë pas edhe “Bohemian Rhapsody”, duke marrë kështu kryesimin edhe si biografia muzikore më e suksesshme e realizuar ndonjëherë.

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Nën regjinë e Antoine Fuqua, filmi ndjek rrugëtimin e Michael Jackson që nga vitet e para si fëmijë në grupin familjar Jackson 5 e deri te ngritja e tij në statusin e “Mbretit të Popit”. Në rolin kryesor shfaqet Jaafar Jackson, nipi i artistit, ndërsa Colman Domingo dhe Nia Long interpretojnë prindërit e tij.

Që pas daljes në muajin prill, “Michael” pati një nisje shumë të fortë, duke siguruar 217 milionë dollarë në javën e parë në shkallë globale. Me këtë shifër, ai la pas edhe filma të njohur biografikë muzikorë si “Straight Outta Compton” dhe “Bohemian Rhapsody”.

Ky film është shndërruar njëkohësisht në produksionin më të suksesshëm në historinë e Lionsgate Studios, duke tejkaluar edhe “The Hunger Games: Catching Fire” të vitit 2013.

Edhe pse publiku e ka pritur mjaft mirë, vlerësimet e kritikëve kanë qenë të ndara. Një pjesë e recensuesve e kanë përshkruar filmin si një paraqitje të zbutur të jetës së Jacksonit, për shkak se nuk përfshin akuzat për abuzim seksual që e kanë shoqëruar këngëtarin ndër vite. Sipas raportimeve, disa skena që kishin lidhje me këto akuza janë hequr pas një marrëveshjeje për moszbulim.

Pavarësisht këtyre kritikave, fansat e kanë vlerësuar shumë filmin, duke i dhënë nota dukshëm më të larta sesa kritikët në platforma vlerësimi si Rotten Tomatoes.

“Michael” është mbështetur financiarisht nga pasuria e Michael Jackson dhe në momentet muzikore përdor vokalin origjinal të artistit. Sipas revistës Variety, Lionsgate pritet të sjellë të paktën edhe një film tjetër për jetën e legjendës së muzikës.


Shtuar 29.06.2026 17:57

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