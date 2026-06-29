Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë

Bilanci i viktimave nga të shtënat me armë në një qendër mirëqenieje për të rinj në Stade, në veri të Gjermanisë, ka arritur në gjashtë. Personi i gjashtë humbi jetën në spital për shkak të plagëve të marra.
Ngjarja ndodhi të hënën në një qendër mirëqenieje për të rinj në rrugën Dankersstrasse, në qytetin Stade, rreth 30 kilometra në perëndim të Hamburgut. Sipas policisë, alarmi u dha rreth orës 12:10 sipas kohës lokale dhe forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes.
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Autoritetet thanë se katër gra dhe një burrë u vranë brenda ndërtesës, ndërsa një tjetër person ndërroi jetë më pas në spital. Policia sqaroi se të gjitha viktimat ishin të rritur, ndërsa motivi i sulmit mbetet ende i paqartë.
Dy persona u ndaluan fillimisht, mes tyre edhe i dyshuari kryesor për të shtënat. Më pas, policia bëri me dije se edhe një person i tretë po hetohet në lidhje me këtë ngjarje.
Autoritetet konfirmuan se nuk ka më rrezik për publikun. Zona u izolua, ndërsa në vendngjarje u angazhua një numër i madh efektivësh policie dhe ekipesh emergjence. Policia njoftoi gjithashtu se ka edhe të plagosur, por pa dhënë hollësi për numrin apo gjendjen e tyre.
Sipas mediave gjermane, ndërtesa ku ndodhi sulmi strehonte gra dhe fëmijë. ZDF dhe RTL raportuan se gjatë incidentit, fëmijët në një çerdhe dhe në një shkollë fillore pranë qendrës u mbajtën brenda për arsye sigurie dhe më vonë u morën nga prindërit e tyre.