Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve

Një grup personash të armatosur ka sulmuar një shkollë në verilindje të Nigerisë, duke rrëmbyer disa nxënës që në atë moment po zhvillonin provimet, bëri të ditur policia.
Zëdhënësi i policisë, Nahum Kenneth Dassou, tha se sulmuesit depërtuan në shkollën e ndodhur në qytetin Lasa dhe hapën zjarr në mënyrë sporadike për të shkaktuar panik, përpara se të merrnin peng nxënësit.
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Pas ngjarjes, ushtria, policia dhe agjenci të tjera të sigurisë kanë ndërmarrë një operacion të gjerë kërkimi në pyjet përreth, me synim gjetjen e nxënësve 16–17 vjeç, të cilët po zhvillonin provimet e Këshillit Kombëtar të Provimeve.
Ende nuk dihet numri i saktë i nxënësve të rrëmbyer.