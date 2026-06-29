Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Qarkullimi i anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit pësoi ngadalësim gjatë fundjavës, pasi një cisternë u godit dhe shkëmbimet e zjarrit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vunë në pikëpyetje një marrëveshje paraprake për t’i dhënë fund luftës.

Sipas të dhënave të kompanisë së monitorimit detar Kpler, të shtunën nëpër Ngushticë kaluan gjithsej 29 anije që transportonin lëndë të para, ndërsa të dielën u regjistruan edhe 12 të tjera.

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Shifra e një dite më parë renditet ndër më të ultat në krahasim me ditët paraardhëse, pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Teheranit dhe Uashingtonit. Vetëm të mërkurën e kaluar, për shembull, në një hark prej 24 orësh u numëruan 70 kalime.

UKMTO, Organizata e Sigurisë Detare e Mbretërisë së Bashkuar, bëri të ditur se të shtunën një anije cisternë në Ngushticën e Hormuzit u godit nga një raketë me origjinë të panjohur. Nga incidenti u dëmtua ura e anijes, ndërsa nuk pati raportime për të lënduar.

Pas kësaj ngjarjeje, sipas faqes MarineTraffic, në pronësi të Kpler, anijet vijuan për disa orë të përdornin korridorin jugor nëpër ujërat e Omanit, përpara se ritmi i trafikut të niste të binte.

Gjatë fundjavës, gjithashtu, numri i anijeve që hynë në Gjirin Persik ishte më i lartë se ai i mjeteve që dolën prej tij, duke përmbysur prirjen e javës së kaluar, kur fokusi ishte vendosur te largimi i rreth 11,000 marinarëve të mbetur të bllokuar.

Në një postim të HFI Research në platformën X thuhet se të dielën katër anije cisternë dhe një anije kontejnerësh hynë në Gjirin Persik duke përdorur kalimin jugor të Omanit, nën shoqërimin e anijeve të Marinës Amerikane.

Nga ana tjetër, sipas Kpler, të dielën asnjë anije nuk e përdori të njëjtin korridor për të dalë nga Gjiri Persik.

Numri total i kalimeve mund të korrigjohet në rritje më vonë, pasi një pjesë e tyre identifikohen me vonesë, kryesisht përmes imazheve satelitore.


Shtuar 29.06.2026 19:27

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