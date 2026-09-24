Vdes foshnja e porsalindur në Itali, 22 anëtarë të personelit mjekësor nën hetim

Hetimet janë vënë në lëvizje nga Prokuroria e Perugia-s, pasi një i porsalindur humbi jetën vetëm pak orë pas lindjes. Autoritetet po shqyrtojnë veprimet e 22 profesionistëve shëndetësorë nga spitalet e Folinjos dhe Peruxhias.

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Prindërit e kishin quajtur Pietro foshnjën, e cila erdhi në jetë më 16 shtator në spitalin e Folinjos. Sipas informacioneve fillestare, lindja u ndërlikua dhe përfundoi me aplikimin e një vakumi obstetrikal. Në orët në vijim, shëndeti i të voglit u përkeqësua me shpejtësi, çka e shtyu ekipin mjekësor të urdhëronte një transferim urgjent në njësinë e kujdesit intensiv të spitalit Santa Maria della Misericordia në Perugia.

Me të mbërritur në qendrën spitalore, gjendja e Pietros ishte jashtëzakonisht kritike. Megjithë angazhimin e pandërprerë të mjekëve specialistë, foshnja nuk mundi t’u mbijetonte plagëve. Pas tragjedisë, prindërit depozituan një kallëzim në polici, duke kërkuar sqarimin e plotë të rrethanave të vdekjes dhe verifikimin nëse protokollet mjekësore ishin respektuar me përpikëri.

Si pjesë e hetimit, Prokuroria ka vendosur sekuestrimin e të gjitha dosjeve klinike nga të dy spitalet, duke identifikuar 22 persona, mes mjekësh dhe infermierësh, që ishin përfshirë në kujdesin ndaj nënës 32-vjeçare dhe të birit të saj.

Këta punonjës shëndetësorë janë regjistruar zyrtarisht si të dyshuar për vrasje nga pakujdesia, megjithëse deri tani asnjë përgjegjësi konkrete individuale nuk është përcaktuar.

Hetimi do rindërtojë të gjithë zinxhirin e asistencës mjekësore, duke filluar nga menaxhimi i lindjes në Folinjo, monitorimi i foshnjës orët pasuese, vendimmarrja klinike, momenti i vendosjes për transferimin në Peruxhia, vetë procesi i transportit dhe trajtimi i ofruar në terapinë intensive neonatale.

Për të hedhur dritë mbi shkakun e vdekjes, do të kryhet një ekspertizë e hollësishme e dokumenteve mjekësore, krahas autopsisë. Vetëm pas përmbylljes së këtyre kontrolleve do të mund të thuhet nëse bëhej fjalë për pasoja fatale të pashmangshme apo nëse ka pasur dështime nga ana e profesionistëve të përfshirë.


Shtuar 24.09.2026 16:37

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