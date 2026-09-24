CIA paralajmëron Evropën: Rusia mund të sulmojë me dronë objektiva në Itali, Francë e Spanjë

Shtetet e Bashkuara u kanë bërë me dije një grupi vendesh evropiane se ekziston mundësia e një përshkallëzimi rus, i cili do të përfshinte goditje me dronë kundër caqeve në Itali, Francë ose Spanjë.
Të lidhura
None found
Gazeta spanjolle “El Mundo” raporton se shërbimet sekrete të Uashingtonit kanë zbuluar të dhëna lidhur me planet e mundshme të Moskës dhe ua kanë transmetuar ato qeverive evropiane.
Sipas këtyre raportimeve, mjetet ajrore pa pilot mund të lëshoheshin nga anije tregtare që kalojnë në Detin Mesdhe dhe të mbaheshin të fshehura në kontejnerë. Burime afër Ministrisë së Mbrojtjes së Lituanisë i kanë thënë “El Mundo”-s se modeli që dyshohet se do të përdorej është droni Gerbera, për të cilin flitet se ka rreze veprimi deri në 600 kilometra.
Paralajmërimi lidhet në raportim me vizitën e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Moskë më 25 gusht. Pas kësaj vizite, informacionet mbi një skenar të mundshëm sulmi iu shpërndanë një numri vendesh evropiane.
Megjithatë, Italia ka reaguar me kujdes ndaj këtij pretendimi. Burime të cituara nga agjencia ANSA kanë bërë të ditur se deri tani nuk ka pasur asnjë alarm në nivel operacional, ndërsa ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, është shprehur se pretendimi nuk ka gjetur konfirmim.
Ky zhvillim vjen në një moment kur vendet evropiane po i kushtojnë më tepër rëndësi kërcënimeve hibride dhe incidenteve me dronë, duke përfshirë raste të cilat janë raportuar së fundmi në hapësirën evropiane.