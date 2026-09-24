Vëllaznimi zyrtarizon Liridon Lecin si trajner të ri

Klubi gjakovar Vëllaznimi ka bërë të ditur se trajneri Liridon Leci është emëruar zyrtarisht në krye të ekipit.

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Njoftimi u dha përmes një komunikate zyrtare të klubit, ku nuk u specifikua kohëzgjatja e kontratës së nënshkruar me trajnerin.

Në komunikatë thuhet: “Mirë se vjen, Leci! Mirëpresim në familjen kuqezi trajnerin Liridon Leci. Me respekt për fanellën, me përkushtim dhe me punë, nisim së bashku.”

Vëllaznimi, që synon të ngjitet në elitën e futbollit vendor, pas gjashtë xhirove renditet i gjashti me nëntë pikë, pesë më pak se kryesuesi Dinamo Ferizaj.


Shtuar 24.09.2026 16:20

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