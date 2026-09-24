Agron Shehaj dënon kërcënimin e Vlorës Hysenit ndaj Klodiana Lalës: Rama duhet të reagojë

Kreu i Partisë “Mundësia”, Agron Shehaj, ka reaguar pas kërcënimit që gazetarja Klodiana Lala mori nga ish-drejtuesja e SHISH, Vlora Hyseni. I ftuar në studion e News24, në emisionin “Minuta e Parë” me Ola Bruko, ai e cilësoi si ngjarje të shëmtuar dhe të papranueshme faktin që gazetarja u sulmua pranë dyerve të Gjykatës së Posaçme.

Sipas tij, kryeministri Edi Rama duhet të mbajë qëndrim për këtë rast. Shehaj shtoi se mesazhi i ish-zyrtares së SHISH nuk kishte si objektiv vetëm Klodiana Lalën, por të gjitha mediat dhe gazetarët që po nxjerrin në dritë aferat e saj.

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Ai u shpreh se solidarizohet me gazetaren Klodiana Lala dhe e quajti kërcënimin ndaj saj një akt të shëmtuar e të papranueshëm. Sipas tij, ky mesazh nuk i drejtohet thjesht një gazetareje që po kryente detyrën e saj, por u drejtohet të gjitha mediave dhe gazetarëve që punojnë me ndershmëri për të informuar opinionin publik për padrejtësitë e përditshme të kësaj qeverie.

Shehaj tha se në një vend normal kryeministri duhej të reagonte, pasi një gazetar u sulmua para derës së Gjykatës. Në vend që të heshtte, ai duhej të fliste, të mbante një qëndrim dhe t’i dilte në mbrojtje medias dhe gazetares. Megjithatë, ai shtoi se nuk e pret një reagim të tillë, sepse gjuha e përdorur në këtë rast është e ngjashme me atë që përdorin kryeministri dhe pushtetarët.

Në fund, ai theksoi se duhet trajtuar fenomeni në tërësi. Sipas tij, mesazhi që u dha ishte se kushdo që i sulmon do të përballet me kërcënime, shpifje dhe shantazhe; nëse merreni me të, ju shantazhon.


Shtuar 24.09.2026 16:15

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