Deputeti Rrustemi: Lëvizja Vetëvendosje e vendosur për zgjedhjen e presidentit, shmang zgjedhjet e parakohshme

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, deklaroi se partia e tij do të angazhohet intensivisht për të siguruar zgjedhjen e presidentit dhe për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ai theksoi se e gjithë forca e LVV-së do të përqendrohet në gjetjen e një presidenti konsensual deri më 6 tetor.

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Rrustemi u bëri thirrje Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që të rishikojnë qëndrimet e tyre. Ai argumentoi se, veçanërisht pas vendimit të Gjykatës Speciale më 16 shtator, i cili dënoi ish-udhëheqësit e UÇK-së, opozita duhet të reflektojë dhe të jetë e hapur për bashkëpunim.

I pyetur për kohën e shkurtër në dispozicion, deputeti pranoi se afati ishte ngushtuar, por shtoi se “secila parti politike duhet ta ketë parasysh se kjo është gjëja më e rëndësishme për t’i dhënë vendit stabilitet dhe për t’i shmangur zgjedhjet”. Sipas tij, Kosovës i duhet një president konsensual për t’u përballur me sfidat dhe për të garantuar stabilitetin institucional.

Ai përmendi se pas zgjedhjeve të 7 qershorit, PDK-ja kishte deklaruar se do të qëndronte në opozitë pa u përfshirë në bisedimet për presidentin, ndërsa AAK-ja kishte vendosur disa kërkesa, përfshirë pranimin e gazit amerikan, për të mbështetur procesin. Megjithatë, Rrustemi shprehu bindjen se dënimi i ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale krijon një kontekst të ri që i detyron këto dy parti të ndryshojnë qasjen e tyre ndaj bashkëpunimit me LVV-në për zgjedhjen e presidentit.

Ai theksoi se tejkalimi i ngërçit për presidentin do t’i mundësonte Kosovës të ketë institucione me mandat të plotë dhe të qëndrueshme, të afta për t’u përballur me sfidën e Gjykatës Speciale dhe për t’u dhënë mbështetje të plotë shtetërore katër ish-krerëve të UÇK-së, përmes një strategjie të bashkërenduar.

Duke ritheksuar gatishmërinë e LVV-së për dialog, Rrustemi deklaroi se “do të ishte e habitshme nëse partitë politike opozitare, sidomos PDK-ja dhe AAK-ja, që kanë refuzuar bashkëpunimin para 16 shtatorit, të mbajnë të njëjtat qëndrime edhe pas kësaj date”. Ai shtoi se nuk ka asgjë më prioritare sesa zgjidhja e çështjes së presidentit për të garantuar funksionimin e plotë të institucioneve.

Deputeti i mazhorancës mori në shënjestër dhe interpretimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin për zgjedhjen e presidentit. Ai argumentoi se vetë gjykata në një vendim të mëparshëm kishte thënë se procedura fillon nga momenti i konstituimit të Kuvendit, ndërsa ky interpretim i çuditshëm e kishte shkurtuar dukshëm kohën në dispozicion për të arritur një konsensus.

Ndërsa hodhi poshtë pretendimet e opozitës se LVV-ja synonte zgjedhje në 27 dhjetor, Rrustemi u shpreh se e vetmja përllogaritje e partisë së tij kishte qenë gjetja e një zgjidhjeje për presidentin. “Ne nuk i kemi dashur zgjedhjet, as nuk i duam,” deklaroi ai, duke shtuar se qytetarët kërkojnë stabilitet, jo zgjedhje të përsëritura.

I pyetur për mundësinë e një kompromisi me PDK-në që përfshin ndryshime ligjore për Gjykatën Speciale në shkëmbim të votave për president, Rrustemi u përgjigj se kjo çështje nuk duhet të trajtohet si një monedhë shkëmbimi politik. Sipas tij, përballja me Gjykatën Speciale duhet të bëhet si një angazhim shtetëror i bashkërenduar dhe aspak përmes kalkulimeve të politikës ditore.

Gjykata Kushtetuese më 23 shtator kishte vendosur se konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë nuk ishin antikushtetuese, por konstatoi se Kuvendi ishte konstituuar pas afatit 30-ditor. Rrjedhimisht, afati për zgjedhjen e presidentit përfundon më 6 tetor, dhe gjykata gjithashtu kërkoi zgjidhjen sa më të shpejtë të nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e PDK-së.


Shtuar 24.09.2026 16:33

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