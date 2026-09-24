Carney: Ndërhyrja ushtarake e SHBA-së nuk është skenari kryesor, por Kanadaja po përgatitet për rreziqet ekstreme

Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, u shpreh në një intervistë për “The New York Times” se qeveria e tij ka shqyrtuar edhe mundësinë ekstreme të një ndërhyrjeje ushtarake të Shteteve të Bashkuara në territorin kanadez, ndonëse një pushtim i tillë nuk trajtohet si skenari bazë.

Të lidhura

None found

Ai theksoi se është përgjegjësi e atyre që mbajnë këto poste të analizojnë edhe rreziqet më ekstreme, duke e cilësuar këtë si pjesë të menaxhimit normal të rrezikut. Sipas tij, do të ishte e papërgjegjshme të mos kishte plane as për një skenar të tillë, në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka ripërsëritur deklaratat për ta bërë Kanadanë shtetin e 51-të të SHBA-së.

Gjatë bisedës, Carney trajtoi edhe përpjekjet e Kanadasë për të zgjeruar lidhjet ekonomike e strategjike, me synim reduktimin e varësisë nga Shtetet e Bashkuara.

Një shembull që ai përmendi ishte Starlink, shërbimi satelitor i internetit i kompanisë SpaceX. Carney tha se Kanadaja do të synojë të ulë varësinë nga ky shërbim dhe shtoi se vendi “do të diversifikohet larg Starlink-ut, pa diskutim”.

Një tjetër temë e ngritur prej tij ishte sistemi financiar ndërkombëtar. Sipas Carney-t, politikat e administratës Trump dhe përdorimi i tregtisë si instrument presioni mund të shtyjnë shumë vende të kërkojnë alternativa ndaj dollarit amerikan.

Ai mbrojti idenë se një sistem financiar botëror me disa monedha rezervë, në vend të një sistemi të dominuar nga dollari, mund të ofronte më shumë fleksibilitet.

“Pasi e sheh këtë, fillon të mendosh: si mund të diversifikohem?”, u shpreh ai, duke iu referuar domosdoshmërisë për të shmangur varësinë e tepërt nga një partner i vetëm.

Megjithatë, kryeministri pranoi se shkëputja nga ekonomia e SHBA-së ka kufizime. Sipas tij, nuk do të kishte kuptim të copëtohej industria automobilistike e integruar mes dy shteteve. Ai paralajmëroi gjithashtu kundër ideve për të shndërruar eksportet kanadeze të energjisë dhe ushqimeve në mjet presioni ndaj Shteteve të Bashkuara.

Pavarësisht përplasjeve tregtare, Carney tha se vijon të komunikojë shpesh me Donald Trump. Sipas tij, dy udhëheqësit kanë zhvilluar disa biseda që nga dështimi i rëndë i negociatave tregtare në gusht dhe vendosja e tarifave të reja nga të dyja palët.

Intervista e Carney-t pasqyron përpjekjen e Kanadasë për të mbajtur marrëdhëniet ekonomike me SHBA-në, ndërkohë që përgatitet për një skenar në të cilin varësia nga fqinji jugor mund të shkaktojë rreziqe më të mëdha ekonomike dhe strategjike.


Shtuar 24.09.2026 15:45

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia
Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983
Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet

Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet
Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion

Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion
Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania

Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania
Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord

Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord
Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit

Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit
Malpensa zyrtarizon emrin e Silvio Berlusconit, vendimi ndez polemika

Malpensa zyrtarizon emrin e Silvio Berlusconit, vendimi ndez polemika
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet