Carney: Ndërhyrja ushtarake e SHBA-së nuk është skenari kryesor, por Kanadaja po përgatitet për rreziqet ekstreme

Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, u shpreh në një intervistë për “The New York Times” se qeveria e tij ka shqyrtuar edhe mundësinë ekstreme të një ndërhyrjeje ushtarake të Shteteve të Bashkuara në territorin kanadez, ndonëse një pushtim i tillë nuk trajtohet si skenari bazë.
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Ai theksoi se është përgjegjësi e atyre që mbajnë këto poste të analizojnë edhe rreziqet më ekstreme, duke e cilësuar këtë si pjesë të menaxhimit normal të rrezikut. Sipas tij, do të ishte e papërgjegjshme të mos kishte plane as për një skenar të tillë, në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka ripërsëritur deklaratat për ta bërë Kanadanë shtetin e 51-të të SHBA-së.
Gjatë bisedës, Carney trajtoi edhe përpjekjet e Kanadasë për të zgjeruar lidhjet ekonomike e strategjike, me synim reduktimin e varësisë nga Shtetet e Bashkuara.
Një shembull që ai përmendi ishte Starlink, shërbimi satelitor i internetit i kompanisë SpaceX. Carney tha se Kanadaja do të synojë të ulë varësinë nga ky shërbim dhe shtoi se vendi “do të diversifikohet larg Starlink-ut, pa diskutim”.
Një tjetër temë e ngritur prej tij ishte sistemi financiar ndërkombëtar. Sipas Carney-t, politikat e administratës Trump dhe përdorimi i tregtisë si instrument presioni mund të shtyjnë shumë vende të kërkojnë alternativa ndaj dollarit amerikan.
Ai mbrojti idenë se një sistem financiar botëror me disa monedha rezervë, në vend të një sistemi të dominuar nga dollari, mund të ofronte më shumë fleksibilitet.
“Pasi e sheh këtë, fillon të mendosh: si mund të diversifikohem?”, u shpreh ai, duke iu referuar domosdoshmërisë për të shmangur varësinë e tepërt nga një partner i vetëm.
Megjithatë, kryeministri pranoi se shkëputja nga ekonomia e SHBA-së ka kufizime. Sipas tij, nuk do të kishte kuptim të copëtohej industria automobilistike e integruar mes dy shteteve. Ai paralajmëroi gjithashtu kundër ideve për të shndërruar eksportet kanadeze të energjisë dhe ushqimeve në mjet presioni ndaj Shteteve të Bashkuara.
Pavarësisht përplasjeve tregtare, Carney tha se vijon të komunikojë shpesh me Donald Trump. Sipas tij, dy udhëheqësit kanë zhvilluar disa biseda që nga dështimi i rëndë i negociatave tregtare në gusht dhe vendosja e tarifave të reja nga të dyja palët.
Intervista e Carney-t pasqyron përpjekjen e Kanadasë për të mbajtur marrëdhëniet ekonomike me SHBA-në, ndërkohë që përgatitet për një skenar në të cilin varësia nga fqinji jugor mund të shkaktojë rreziqe më të mëdha ekonomike dhe strategjike.