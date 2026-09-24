Tragjedi në Itali/ 6-vjeçari humb jetën gjatë vaktit, prindërit u përpoqën më kot t’i vinin në ndihmë

Një tragjedi ka tronditur provincën e Chietit në Itali, ku një djalë 6-vjeçar ka vdekur pas një krize të rëndë të frymëmarrjes ndërsa konsumonte ushqim.

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Sipas raportimeve të mediave italiane, incidenti ndodhi të mërkurën rreth orës gjashtë pasdite. Bazuar në të dhënat fillestare, i mituri, i cili sapo kishte filluar vitin e parë shkollor, gjendej në banesë duke ngrënë kur dyshohet se një copë ushqimi i bllokoi kanalet e ajrit.

Prindërit reaguan menjëherë duke u munduar t’i çlironin frymëmarrjen dhe paralelisht thirrën shërbimet e urgjencës. Duke parë se situata po përkeqësohej me shpejtësi, ata vendosën ta transportonin vetë të birin me automjet deri te stacioni i ndihmës së shpejtë në Casoli.

Me të mbërritur në strukturën shëndetësore, gjendja e të voglit ishte kritike. Stafi mjekësor filloi menjëherë procedurat e ringjalljes, teksa një helikopter i shërbimit zjarrfikës u vu në gatishmëri për ta çuar fëmijën me urgjencë drejt spitalit, njoftojnë mediet lokale.

Megjithatë, çdo ndërhyrje doli e kotë. Foshnja 6-vjeçare ndërroi jetë përpara se të bëhej i mundur transferimi i tij në qendrën spitalore.

Autoritetet policore italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur me hollësi rrethanat e ngjarjes dhe shkakun e vdekjes. Në këtë fazë, hipoteza më e mundshme mbetet asfiksimi nga një kafshatë, por hetuesit theksojnë se verifikimet janë ende në vijim.


Shtuar 24.09.2026 15:07

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