Paralajmërimi i Rubios për Serbinë, Europa harton strategji emergjence ndaj kërcënimeve ruse

Në një deklaratë të mbajtur gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, Sekretari i Shtetit Marco Rubio e përshkroi Serbinë si një vatër ku mund të shpërthejnë tensione dhe probleme serioze, pa dhënë shpjegime të mëtejshme mbi natyrën e këtyre çështjeve.

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Pavarësisht kësaj nuance kërcënuese, kreu i diplomacisë amerikane nënvizoi vullnetin e Uashingtonit për të forcuar partneritetin strategjik me Beogradin. Megjithatë, këto fjalë marrin peshë të veçantë në një kontekst ku kontinenti evropian po aktivizon skenarë rezervë, teksa shumohen sinjalet mbi provokime me prejardhje nga Rusia.

Sipas presidentit letonez, Edgars Rinkevics, nuk bëhet fjalë më për spekulime mbi një agresion të ardhshëm të Moskës ndaj aleancës veriatlantike apo Bashkimit Europian, me qëllim minimin e ndihmës për Kievin. Për udhëheqësin balltik, kjo ofensivë hibride është tashmë realitet. “Nuk diskutojmë për një konflikt të armatosur tradicional, por për një gamë të gjerë sabotazhesh, testimesh kufijsh dhe aktesh provokuese — dhe këto dukuri po ndodhin pikërisht në këtë moment,” deklaroi ai për Radion Evropa e Lirë.

Shqetësime të ngjashme janë shprehur së fundmi nga agjenci europiane të zbulimit, nga CIA, si dhe nga figura të larta si presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri polak Donald Tusk. Sipas burimeve të REL, këto paralajmërime sugjerojnë se Kremlini mund të rrezikojë një goditje ajrore, në një formë ose tjetër, mbi hapësirën e NATO-s në javët në vijim, në përpjekje për të demonstruar se garancia e Nenit 5 për mbrojtje kolektive është thjesht një angazhim teorik.

Në listën e incidenteve të fundit për të cilat dyshohet se qëndron Rusia përfshihen akte zjarrvënieje, komplote për vrasje, dëmtime të infrastrukturës hekurudhore dhe ndërhyrje kibernetike.


Shtuar 24.09.2026 13:37

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